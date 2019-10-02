Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, sau thời gian dài chung sống thì chuyện cãi vã diễn ra như cơm bữa. Càng được khán giả biết đến thì cuộc sống của Thanh Bạch và Xuân Hương càng xáo trộn nhiều hơn.

Xuân Hương cho biết thêm, em gái Thanh Bạch còn xúi anh trai mình bỏ vợ vì cho rằng cô không xứng đáng làm vợ anh, không phù hợp với mẫu con dâu mà gia đình mong đợi.

"Chúng tôi không được đi du lịch, không được ngắm trăng, không được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy say đắm với cái đống vớ bốc mùi nằm ngổn ngang, chén bát dơ quăng tùm lum với bao nhiêu thứ công việc khác. Bởi vậy nên tôi gồng mình vận 12 thành công lực cũng không cách gì tiết ra được chút 'hóc môn' nào như sách tâm lý đã chỉ ra làm cho anh coi đó như một học thuyết của các bậc thánh hiền. Tôi lại lao đầu vào những công việc như cũ. Còn anh thì lao đầu đi tiết hormon với người khác", cô viết.

Nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục vạch tật xấu và sự vô tâm của MC Thanh Bạch: "Thỉnh thoảng tôi cũng bị bệnh lặt vặt. Nhớ có lần lúc con tôi còn bú mẹ. Nửa đêm tôi bị tiêu chảy với từng cơn đau vật vã. Trong lúc tào tháo dí tôi chạy trối chết thì thằng bé bỗng lồm cồm bò dậy gọi mẹ. Tôi một tay run rẩy bám chặt thành giường cố rướn người với sang phòng bên gọi anh. Mãi một lúc sau anh mới thức dậy. Biết tính anh, sợ anh giận tôi vừa nín thở nén cơn đau vừa rụt rè 'trình bày lý do chính đáng'. Nghe xong anh xách thằng con lên làm thằng bé hoảng hồn khóc thét. Anh quát lớn 'đang ngủ mà dựng đầu dậy à!'.

Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi vội bảo anh đưa con cho tôi. Anh liệng ngay thằng nhỏ vào lòng tôi rồi quay lưng về phòng đi ngủ. Nước mắt tôi rơi xuống hòa vào dòng sữa trong lúc vẫn đang bị tào tháo dí chạy thục mạng".

Cô tiếp tục công bố cuộc sống hôn nhân nhiều năm trước với MC Thanh Bạch - Ảnh: FB

Không chỉ hành động vô tâm, những câu nói thờ ơ, vô tình của chồng cũ cũng khiến nữ nghệ sĩ nhớ mãi dù đã trôi qua hơn chục năm. Cô kể với giọng đầy châm biếm: "Ngoài những lúc 'trái gió trở trời', còn lại anh cũng rất ngọt ngào và tinh tế với tôi. Có lần tôi nói với anh: 'Ước gì em có được một ngày hạnh phúc thôi rồi chết cũng mãn nguyện'. Anh hỏi tôi: 'Giờ em thích gì anh chiều?'. Hoặc tôi hỏi: 'Nếu mai mốt em chết trước anh thì anh có khóc không?'. Anh trả lời không do dự: 'Khóc thì chắc là không. Nhưng chắc cũng buồn một chút chớ! Con chó nuôi lâu ngày cũng mến tay mến chân thì nó chết cũng buồn vậy. Huống chi là con người'. Đó! Chồng như vậy mà không yêu sao được nè! Nghe nói như vậy là hormon hạnh phúc bắn ra như pháo hoa".

Theo lời kể, MC Thanh Bạch còn có cách chăm con rất đặc biệt: "Một lần nọ khi tôi đang nấu cơm ở phía sau thì nghe con khóc ngất. Chạy lên thấy anh ngồi nghe nhạc, còn thằng con mới biết lẫm đẫm bước đi thì leo lên cái bàn salon té xuống khóc xanh tím mặt mày. Tôi trách anh sao không coi chừng con, anh bảo tại sao tôi không tự giữ mà lại sai anh làm cái việc anh không thích hợp. Tôi thấy anh nói cũng quá ư có lý, nhưng không có cách nào hơn nên đành lặng im đi nấu cơm tiếp. Lát sau nghe con khóc thét lên. Tôi lại chạy lên thì thấy anh kẹp thằng con giữa hai cái chân tréo lại. Thằng con bị kẹt giữa hai chân cứ ngúc ngoắc giãy giụa giữa hai chân anh như con cá bị nắm chặt phần đuôi, còn anh đang đọc báo. Từ đó tôi mới thấy mình may mắn vì có chồng nghệ sĩ nên vì đầu óc rất sáng tạo nên mới có thể làm một lúc hai việc".

Thanh Bạch và Xuân Hương từng là cặp đôi nghệ sĩ hài được khán giả mến mộ - Ảnh: Internet

"Có một dạo thấy anh vui hẳn lên. Ăn diện khác thường, hay cầm đàn nghêu ngao hát và có cả sáng tác nhạc nữa. Đương nhiên là nhạc về tình yêu. Linh tính một người đàn ông còn sót lại chút máu phụ nữ tôi biết rằng anh đang tiết hormon hạnh phúc với ai đó. Anh sáng tác để tặng người đó. Anh hát suốt ngày trong lỗ tai tôi bởi vì chả còn gì cho anh ngại ngùng trước mặt cái con đàn ông như tôi vì cái con đàn bà trong tôi đã chết...

Rồi cũng bài hát đó, anh mướn hết nhạc sĩ này tới nhạc sĩ khác hòa âm phối khí thu đĩa tặng cho người đó. Anh có tính vô tư và tưởng tôi đã chết trong lòng rồi nên cứ mở bài hát đó ra rả suốt ngày để anh lim dim đôi mắt rồi tự mỉm cười như có người ấy trước mặt vậy. Nhưng món ngon ăn mãi cũng nhàm. Nghe miết tôi đâm ngán. Tôi yêu cầu anh tắt nhạc. Anh vẫn cứ nghe tiếp với lòng say mê vô hạn như người bị ngáo đá vậy. Trong một phút không kiềm chế, tôi cầm cái đĩa hát quăng vô thùng nước. Anh gọi điện thoại cho ai đó khóc lóc rằng: 'Cuộc sống của anh bây giờ như địa ngục. Anh chỉ còn chui vô âm nhạc để sống qua ngày mà 'bả' lấy cái đĩa quăng vô thùng nước'.

Chuyện này xảy ra hồi năm 1997. Nhưng mới đây, trong một chương trình nói về cuộc đời nghệ sĩ trên TV thấy anh hát, dưới hàng ghế khán giả có một phụ nữ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng bài hát đó anh hát để tặng mình. Thôi thì sân ga dành riêng cho hai người, thì bài hát cũng có thể dành cho hai người vậy".



Sau ly hôn, hiện MC Thanh Bạch đang sống hạnh phúc bên người vợ đại gia - Ảnh: Internet

Hiện tại câu chuyện ly hôn của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Nữ nghệ sĩ tiết lộ sẽ viết phần tiếp theo kể về câu chuyện hôn nhân kết thúc hơn 10 năm trước.