Nghệ sĩ Xuân Hương bóc trần hôn nhân 'địa ngục' với MC Thanh Bạch: 'Anh vác dao rượt chém tôi'

Hậu trường 30/09/2019 11:23

Như lời đã hứa, nghệ sĩ Xuân Hương vừa đăng tải dòng trạng thái kể về những "mảng tối" trong cuộc hôn nhân của mình và MC Thanh Bạch.

Ít ngày trước, MC Thanh Bạch bất ngờ tiết lộ trên truyền hình về chuyện phải điều trị tâm lý sau khi ly hôn và hé lộ nguyên nhân gia đình đổ vỡ vì thiếu lãng mạn. Sau đó, vợ cũ của nam MC - nghệ sĩ Xuân Hương đã lên tiếng đáp trả.

Sau phần 1, nữ nghệ sĩ tiếp tục viết phần 2 "bóc trần" cuộc sống hôn nhân đã kết thúc cách đây hơn 10 năm với MC Thanh Bạch.

Theo đó, cả hai đến với nhau khi cơm ba bữa chẳng đủ ăn, đời sống thiếu thốn nhưng mâu thuẫn không đáng kể. Tuy nhiên, khi tên tuổi của Thanh Bạch và Xuân Hương nổi lên thì những "mảng đen" của hôn nhân cũng ngày một nhiều và rõ nét.

nghe si xuan huong 1
Nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục lật tẩy cuộc hôn nhân đen tối với chồng cũ - Ảnh: FB

Cô kể: "Danh bắt đầu nổi cũng là lúc mâu thuẫn nổi lên. Trên sân khấu cái tên nhóm hài Thanh Bạch - Xuân Hương được khán giả ngưỡng mộ bao nhiêu thì sau bức màn nhung sự thật phũ phàng càng phơi bày đến mức cười ra nước mắt như những tiết mục hài do tôi viết vậy. Những cuộc cãi vã khắp mọi lúc mọi nơi: trong bữa cơm, giữa đêm khuya, trên đường đi công việc, trên đường đi diễn... với đủ mọi thể loại đề tài với bất cứ lý do gì. Có lẽ anh thấy cuộc sống vợ chồng êm đềm quá cũng chán nên anh muốn làm ngược đời cho vui nên bất cứ tôi nói gì anh cũng chửi tưới hột sen".

nghe si xuan huong 2
Hôn nhân của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương đã kết thúc hơn 10 năm - Ảnh: Internet

Trong bài viết, cô không ngại "vạch" những tính xấu của chồng cũ: "Anh thường hay ăn những bữa phụ ngoài những bữa ăn chính. Ăn xong thì quăng chén đũa đó khắp nơi, từ trên bàn ăn cơm tới bàn làm việc, trong phòng ngủ chứ không bỏ trong bồn rửa chén. Tôi không đủ tay chân và thời giờ để dọn dẹp cho những chuyện trái khoáy như vậy nên tôi nhắc anh.

Anh 'thối lại' cho tôi một trận mưa với những ngôn từ rất lãng mạn: 'Tại sao em cứ bắt buộc anh theo ý em không vậy? Kể từ khi anh cưới em, anh đã mất hết tự do. Một người vợ không biết chiều chồng, không biết chăm sóc chồng là suốt đời em sẽ không có hạnh phúc'.

Tôi thấy mình 'có lỗi' vô cùng. Càng 'có lỗi' hơn khi anh vừa khóc vừa méc má tôi: 'Má coi, con là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời này. Bởi vì con có một con vợ không biết thương chồng và hay nói. Con đi làm ra tiền mà ăn cơm xong nó bắt con phải rửa chén. Bởi vậy, phải chi con có con vợ câm thì con mới có hạnh phúc được'.

Rồi anh méc với má anh và em gái anh về tội ác tày đình của tôi nên mỗi lần gặp họ là tôi được giảng những bài học về cách làm vợ cùng với những ánh mắt hình viên đạn của họ. Nếu tôi có giải thích hay đính chính thì lại được nghe tiếp: 'Nó là con cưng. Từ nhỏ tới lớn tao không có đánh nó một roi nữa. Bây hổng được nói nó gì hết á. Bây giờ nó làm ra tiền thì nó có quyền'".

nghe si xuan huong 3
MC Thanh Bạch và người vợ hiện tại - Ảnh: Internet

Cô tiếp tục viết về cuộc sống hôn nhân như "địa ngục trần gian" bị đối xử tệ bạc: "Cái máu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến khi anh đuối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn: anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm giãy giụa như con gì đang tắm bùn vậy.

Cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu 'gia đình văn hóa' và 'cặp đôi hoàn hảo', nhưng lực bất tòng tâm vì tôi đứng ngay cửa nên tôi đành chạy ra đường. Hàng xóm được bữa xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí. Do tay nghề anh chưa chuẩn nên con dao mổ heo không phập vào người tôi. Chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết sẹo thật sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh".

nghe si xuan huong 4
Hiện những chia sẻ của nữ nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, cô sẽ tiếp tục "bóc trần" cuộc hôn nhân đen tối với MC Thanh Bạch trong bài viết kế tiếp.

MC Thanh Bạch bất ngờ khơi lại chuyện xưa, nghệ sĩ Xuân Hương lập tức đáp trả sâu cay

MC Thanh Bạch bất ngờ khơi lại chuyện xưa, nghệ sĩ Xuân Hương lập tức đáp trả sâu cay

Nữ nghệ sĩ đã dành hẳn một dòng trạng thái dài và chỉnh chu để nói về "người xưa".

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Hương MC Thanh Bạch Thanh Bạch - Xuân Hương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026