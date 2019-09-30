Ít ngày trước, MC Thanh Bạch bất ngờ tiết lộ trên truyền hình về chuyện phải điều trị tâm lý sau khi ly hôn và hé lộ nguyên nhân gia đình đổ vỡ vì thiếu lãng mạn. Sau đó, vợ cũ của nam MC - nghệ sĩ Xuân Hương đã lên tiếng đáp trả.

Cô kể: "Danh bắt đầu nổi cũng là lúc mâu thuẫn nổi lên. Trên sân khấu cái tên nhóm hài Thanh Bạch - Xuân Hương được khán giả ngưỡng mộ bao nhiêu thì sau bức màn nhung sự thật phũ phàng càng phơi bày đến mức cười ra nước mắt như những tiết mục hài do tôi viết vậy. Những cuộc cãi vã khắp mọi lúc mọi nơi: trong bữa cơm, giữa đêm khuya, trên đường đi công việc, trên đường đi diễn... với đủ mọi thể loại đề tài với bất cứ lý do gì. Có lẽ anh thấy cuộc sống vợ chồng êm đềm quá cũng chán nên anh muốn làm ngược đời cho vui nên bất cứ tôi nói gì anh cũng chửi tưới hột sen".

Theo đó, cả hai đến với nhau khi cơm ba bữa chẳng đủ ăn, đời sống thiếu thốn nhưng mâu thuẫn không đáng kể. Tuy nhiên, khi tên tuổi của Thanh Bạch và Xuân Hương nổi lên thì những "mảng đen" của hôn nhân cũng ngày một nhiều và rõ nét.

Hôn nhân của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương đã kết thúc hơn 10 năm - Ảnh: Internet

Trong bài viết, cô không ngại "vạch" những tính xấu của chồng cũ: "Anh thường hay ăn những bữa phụ ngoài những bữa ăn chính. Ăn xong thì quăng chén đũa đó khắp nơi, từ trên bàn ăn cơm tới bàn làm việc, trong phòng ngủ chứ không bỏ trong bồn rửa chén. Tôi không đủ tay chân và thời giờ để dọn dẹp cho những chuyện trái khoáy như vậy nên tôi nhắc anh.

Anh 'thối lại' cho tôi một trận mưa với những ngôn từ rất lãng mạn: 'Tại sao em cứ bắt buộc anh theo ý em không vậy? Kể từ khi anh cưới em, anh đã mất hết tự do. Một người vợ không biết chiều chồng, không biết chăm sóc chồng là suốt đời em sẽ không có hạnh phúc'.

Tôi thấy mình 'có lỗi' vô cùng. Càng 'có lỗi' hơn khi anh vừa khóc vừa méc má tôi: 'Má coi, con là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời này. Bởi vì con có một con vợ không biết thương chồng và hay nói. Con đi làm ra tiền mà ăn cơm xong nó bắt con phải rửa chén. Bởi vậy, phải chi con có con vợ câm thì con mới có hạnh phúc được'.

Rồi anh méc với má anh và em gái anh về tội ác tày đình của tôi nên mỗi lần gặp họ là tôi được giảng những bài học về cách làm vợ cùng với những ánh mắt hình viên đạn của họ. Nếu tôi có giải thích hay đính chính thì lại được nghe tiếp: 'Nó là con cưng. Từ nhỏ tới lớn tao không có đánh nó một roi nữa. Bây hổng được nói nó gì hết á. Bây giờ nó làm ra tiền thì nó có quyền'".

MC Thanh Bạch và người vợ hiện tại - Ảnh: Internet

Cô tiếp tục viết về cuộc sống hôn nhân như "địa ngục trần gian" bị đối xử tệ bạc: "Cái máu lãng mạn không bao giờ ngừng chảy trong anh. Anh luôn tạo những bất ngờ trong mọi tình huống. Thí dụ như nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Gây đến khi anh đuối lý thì anh có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn rất lãng mạn: anh đổ nước ra sàn nhà rồi nằm giãy giụa như con gì đang tắm bùn vậy.

Cũng có khi anh vác dao rượt chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Đáng lẽ tôi phải chạy vô nhà để giữ vững danh hiệu 'gia đình văn hóa' và 'cặp đôi hoàn hảo', nhưng lực bất tòng tâm vì tôi đứng ngay cửa nên tôi đành chạy ra đường. Hàng xóm được bữa xem văn nghệ quần chúng do hai siêu sao trình diễn rất đông vui lại miễn phí. Do tay nghề anh chưa chuẩn nên con dao mổ heo không phập vào người tôi. Chỉ tội cái cửa rào phải bị hai vết sẹo thật sâu đến bây giờ để minh chứng cho sự lãng mạn trong tình yêu của anh".

Hiện những chia sẻ của nữ nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, cô sẽ tiếp tục "bóc trần" cuộc hôn nhân đen tối với MC Thanh Bạch trong bài viết kế tiếp.