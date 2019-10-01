Vừa vạch trần cuộc sống 'địa ngục' với MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ khẩn cầu chồng cũ

Sau hai lần lên tiếng vạch trần cuộc sống như "địa ngục trần gian" với MC Thanh Bạch, mọi động thái của nghệ sĩ Xuân Hương đều nhận được sự quan tâm của công chúng.
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Ít ngày qua, làng giải trí Việt lại một lần nữa bị khuấy đảo khi nghệ sĩ Xuân Hương vạch trần cuộc sống hôn nhân với chồng cũ - MC Thanh Bạch dù cả hai đã ly hôn hơn chục năm. Mọi chuyện khởi nguồn từ phát ngôn gây chú ý của nam MC sinh năm 1959 tại một chương trình truyền hình. Theo đó, anh tiết lộ nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ là vì thiếu lãng mạn. Hậu ly hôn, nam MC đã mất rất nhiều thời gian để suy ngẫm, tìm đến các chuyên gia để điều trị tâm lý...
Sau hai bài viết dài gay gắt tố cáo tật xấu của chồng cũ, mới đây nghệ sĩ Xuân Hương vừa lên tiếng "khẩn cầu" MC Thanh Bạch không nhắc đến tên mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vợ cũ Thanh Bạch viết: "Lời khẩn cầu. Kể từ nay, tôi - nghệ sĩ Xuân Hương yêu cầu MC Thanh Bạch không được quyền lôi tên tôi (Xuân Hương) vô bất cứ câu chuyện gì của ông.
Chúc ông hạnh phúc, không cần khoe. Nhớ đi du lịch và lãng mạn cho hormon gì đó được tiết ra".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nghệ sĩ Xuân Hương đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đến thời điểm hiện tại, MC Thanh Bạch vẫn chưa lên tiếng giải thích, hay phản pháo những thông tin vợ cũ đã nêu.