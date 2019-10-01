Vừa vạch trần cuộc sống 'địa ngục' với MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ khẩn cầu chồng cũ

Hậu trường 01/10/2019 10:55

Sau hai lần lên tiếng vạch trần cuộc sống như "địa ngục trần gian" với MC Thanh Bạch, mọi động thái của nghệ sĩ Xuân Hương đều nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ít ngày qua, làng giải trí Việt lại một lần nữa bị khuấy đảo khi nghệ sĩ Xuân Hương vạch trần cuộc sống hôn nhân với chồng cũ - MC Thanh Bạch dù cả hai đã ly hôn hơn chục năm. Mọi chuyện khởi nguồn từ phát ngôn gây chú ý của nam MC sinh năm 1959 tại một chương trình truyền hình. Theo đó, anh tiết lộ nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ là vì thiếu lãng mạn. Hậu ly hôn, nam MC đã mất rất nhiều thời gian để suy ngẫm, tìm đến các chuyên gia để điều trị tâm lý...

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Cuộc hôn nhân của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương đã kết thúc hơn 10 năm - Ảnh: Internet

Sau hai bài viết dài gay gắt tố cáo tật xấu của chồng cũ, mới đây nghệ sĩ Xuân Hương vừa lên tiếng "khẩn cầu" MC Thanh Bạch không nhắc đến tên mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

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Dòng thông báo mới nhất nữ nghệ sĩ gửi đến chồng cũ - Ảnh: FB
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MC Thanh Bạch đang sống hạnh phúc bên người vợ hiện tại - Ảnh: Internet

Vợ cũ Thanh Bạch viết: "Lời khẩn cầu. Kể từ nay, tôi - nghệ sĩ Xuân Hương yêu cầu MC Thanh Bạch không được quyền lôi tên tôi (Xuân Hương) vô bất cứ câu chuyện gì của ông.

Chúc ông hạnh phúc, không cần khoe. Nhớ đi du lịch và lãng mạn cho hormon gì đó được tiết ra".

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Công chúng hi vọng cả hai ngừng đấu tố, bới móc chuyện hơn chục năm trước - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nghệ sĩ Xuân Hương đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đến thời điểm hiện tại, MC Thanh Bạch vẫn chưa lên tiếng giải thích, hay phản pháo những thông tin vợ cũ đã nêu.

Nghệ sĩ Xuân Hương bóc trần hôn nhân 'địa ngục' với MC Thanh Bạch: 'Anh vác dao rượt chém tôi'

Nghệ sĩ Xuân Hương bóc trần hôn nhân 'địa ngục' với MC Thanh Bạch: 'Anh vác dao rượt chém tôi'

Như lời đã hứa, nghệ sĩ Xuân Hương vừa đăng tải dòng trạng thái kể về những "mảng tối" trong cuộc hôn nhân của mình và MC Thanh Bạch.

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Từ khóa:   MC Thanh Bạch Vợ cũ Thanh Bạch Xuân Hương

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