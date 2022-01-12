Phương Mỹ Chi tuyên bố 'còn thở còn gỡ', tiết lộ nỗi ám ảnh ngày Tết dù nay đã sang xịn mịn

MV mở đầu bằng hình ảnh Phương Mỹ Chi với nỗi sợ “bị chê mặt tám cái bánh bao” đang trăn trở “làm sao để ăn đừng lên cân” khi xung quanh cô là một bàn tiệc cùng những người anh liên tục mời gọi các món ngon không thể cưỡng. Nhận biết bản thân là tạng người “chỉ hít thôi cũng mập”, cô luôn phải đau đầu khi đứng giữa hai lựa chọn ăn uống thỏa thích và tập thể dục để giảm cân.

Sau khi teaser được tung vào ngày 9/1 khiến khán giả ‘đoán già đoán non’ về nội dung, Phương Mỹ Chi đã ra mắt MV đầu tay chính thức với tên gọi Còn thở là còn gỡ. “Gỡ” ở đây là gỡ về vấn đề cân nặng - nỗi ám ảnh không của riêng chị em phụ nữ nào. Cuộc sống gắn liền với chiếc cân, ăn không dám ăn, ăn một miếng là bước lên bàn cân cũng được miêu tả qua MV lần này. Đây cũng chính là câu chuyện được khắc họa từ trải nghiệm của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi về việc giảm cân nhưng không thành công.

Đối mặt với vấn đề về ngoại hình, áp lực giảm cân không thành, Phương Mỹ Chi đã trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ. Có thể thấy trong MV lần này, cách mà một cô gái ở tuổi 18 phải ‘đấu tranh’ vô cùng đáng yêu và vẫn giữ được tinh thần tích cực, chọn phương pháp giảm cân khoa học bằng việc tập thể dục. Tạo hình của Phương Mỹ Chi trong MV rất đa dạng, khi thì tươi trẻ, năng động với hai chỏm tóc như Harley Quinn, thể hiện đúng chất tươi vui, hồn nhiên của tuổi 18, khi thì vẫn mang đậm chất quê hương truyền thống qua trang phục áo dài.

Sau thành công của Nam Quốc Sơn Hà, “đàn anh” Erik lại một lần nữa xuất hiện trong MV và góp một phần giọng ca. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nam rapper Rtee cùng các chàng trai sản xuất âm nhạc DTAP. Cả Erik, Rtee và DTAP vào vai những ông anh trai tâm lý, luôn động viên và khuyên nhủ cô em gái út Phương Mỹ Chi khi cô em cứ loay hoay, lo lắng về vấn đề giảm cân. Có thể thấy, cả 3 ‘đàn anh’ đều đóng góp công sức cho MV đầu tay của cô em gái út.

Vào vai người anh trai hết mực thương em, hết lời an ủi, động viên em gái không cần quá lo lắng về cân nặng, bởi “em vẫn rất xinh cơ mà”, Erik chia sẻ: “Thời gian qua cả 2 anh em đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi kết hợp trong sản phẩm âm nhạc, đó chính là yếu tố tiên quyết mà Erik nhận lời tham gia trong MV đầu tay của Phương Mỹ Chi. Ngay từ khi nghe demo từ Chi và DTAP, Erik rất hào hứng cho sản phẩm và tin rằng đây sẽ là bài hát phù hợp cho dịp Tết nguyên đán. Erik rất vui và vinh dự khi được hỗ trợ Phương Mỹ Chi trong MV lần này”.

Xuất hiện trong MV với đoạn rap ‘bánh cuốn’, Rtee cho biết: "Nam quốc sơn hà’ là cầu nối để Rtee có thể gặp gỡ và hợp tác cùng Phương Mỹ Chi và Erik. Ngay từ lần hợp tác đó, Rtee đã thấy được tố chất “sáng” của cô bé. Ngoài sự chuyên nghiệp trong công việc, Phương Mỹ Chi vô cùng đáng yêu, giúp đỡ mọi người và cũng tham gia với vai trò cameo trong MV Chọn bạn mà chơi của Rtee. Sau khi nghe Chi mở lời hợp tác cho MV lần này, Rtee đã không ngần ngại mà đồng ý ngay”.

Không chỉ đầu tư về nội dung cho phần nhìn, sản phẩm lần này của nữ ca sĩ còn sở hữu phần lời catchy. Về giai điệu, ca khúc Còn thở là còn gỡ do 3 chàng trai producer trẻ tuổi DTAP sáng tác có tiết tấu nhanh, sôi động, vui tươi, bắt tai, với ca từ gần gũi, quen thuộc, thu hút người nghe. Ca khúc giúp Phương Mỹ Chi khoe được chất giọng ngọt ngào trời phú, đặc biệt là ở phần đoạn lắng (bridge).

"Khi anh em ngồi tâm sự với nhau, Chi kể lại quá khứ từng bị tấn công trên mạng xã hội như thế nào, áp lực khi bị miệt thị ngoại hình và hậu quả khi giảm cân tiêu cực ra sao nên DTAP hiểu và quyết định sáng tác ca khúc thể hiện đúng tinh thần cô bé 18 tuổi đang mong muốn. Chi chia sẻ rằng bản thân muốn thử sức với những điều mới mẻ nên sản phẩm lần này là cơ hội để Phương Mỹ Chi thể hiện khả năng của mình" - ekip sản xuất âm nhạc DTAP chia sẻ.

Erik cũng góp mặt trong MV của Phương Mỹ Chi

Chia sẻ về MV đầu tay của mình, Phương Mỹ Chi cho biết: “Tuy bài hát lần này không thuộc sở trường của tôi nên khi thu âm tôi gặp khó khăn nhất định nhưng đây không phải là thử thách quá lớn, bởi tôi luôn muốn thử nghiệm và học những điều mới mẻ. Đây là sáng tác mang phong cách mới, không thuộc dòng nhạc quê hương, dân ca tôi thường hát. Tuy nhiên, đây chỉ là sản phẩm độc lập gửi đến khán giả trong mùa Tết, không phải định hướng sau này”.

Qua MV Còn thở là còn gỡ được ra mắt vào những ngày cận Tết, Phương Mỹ Chi mong muốn góp một chút sức mạnh tinh thần cho mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán này. “Thua keo này ta bày keo khác” - một lời động viên mọi người đừng quá đau đầu vì cân nặng những ngày Tết mà hãy tận hưởng trọn vẹn những phút giây bên người thân và gia đình.

Bước sang năm 2022, Phương Mỹ Chi đã cho thấy rằng mình đang trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi của mình. Nữ ca sĩ Gen Z luôn mong muốn thay đổi và trải nghiệm những điều mới mẻ.