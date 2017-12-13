Phương Mỹ Chi khiến khán giả không còn nhận ra vì lớn phổng phao ‘ăn đứt’ gái 18

Không xuất hiện một thời gian ngắn, Phương Mỹ Chi khiến công chúng ngỡ ngàng vì vóc dáng xinh đẹp, đầy đặn khác hẳn.

Là một trong những giọng ca nhí được yêu thích nhất nhì hiện nay, Phương Mỹ Chi luôn nhận được sự chú ý và theo dõi của công chúng.

Thời gian gần đây, Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên khiến dân mạng bất ngờ vì sự thay đổi của mình. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng giọng ca Quê em mùa nước lũ đã “lột xác” ngoạn mục, không còn là cô bé gầy gò, nhỏ nhắn với nước da ngăm đen ngày nào.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Phương Mỹ Chi vừa khoe hình ảnh diện áo dài tham gia sự kiện, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Với chiếc áo dài màu hồng cánh sen, giọng ca nhí trở nên xinh đẹp, duyên dáng với thân hình cao lớn, đầy đặn "ăn đứt" gái 18.

Quang Lê: "Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn" Ca sĩ Quang Lê đã có những chia sẻ xoay quanh liveshow "Hát trên quê hương 5" sắp tổ chức, đồng thời cũng không ngại tiết lộ mức cát- xê biểu diễn của mình và học trò Phương Mỹ Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-khien-khan-gia-khong-con-nhan-ra-vi-lon-phong-phao-an-dut-gai-18-262291.html