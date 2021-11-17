Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị

Giải trí 17/11/2021 16:31

Nữ doanh nhân 7x chẳng ngần ngại diện mốt lộ nội y khoe da thịt, chặt chém đàn em.

Phượng Chanel là người đẹp luôn khiến dân tình dậy sóng vì có gu ăn mặc độc lạ. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng cô vẫn luôn bắt kịp các xu hướng thời trang bậc nhất của giới trẻ, điển hình là mốt hở bạo. Dạo gần đây, loạt trang phục được tình cũ Quách Ngọc Ngoan ưu ái là váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn. 

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 1

U50 mà vòng 1 đẫy đà thế này thì mấy ai có, không khoe thì phí.

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 2

Nữ doanh nhân 7X cũng đu mốt diện áo trễ nải như sắp tụt để lộ khuôn ngực căng mẩy, sâu hoắm. 

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 3

Phong cách sexy của Phượng Chanel không hề lố lăng mà rất gợi cảm, trẻ trung. Làn da căng mịn, trắng nõn của người đẹp cùng vòng 1 căng tràn hút mắt người đối diện. Có thể thấy, sau khi chia tay tình trẻ, nữ doanh nhân như càng cởi mở hơn trong cách ăn mặc.  

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 4

Có lần cô còn diện mốt lộ nội y xuyên thấu khi đứng cùng nghệ sĩ hài Tự Long. 

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 5

Diện váy áo trễ vai với phần xẻ ngực sâu hoắm trông cô không chỉ sang trọng mà còn quyến rũ và gợi cảm.

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 6

Tuy rằng đôi lúc người xem vẫn không thể thẩm nổi cách mit&match trang phục với phụ kiện của cô nàng.

Phượng Chanel U50 vẫn chăm diện váy áo trễ nải khoe vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng nõn khiến gái còn son ganh tị - Ảnh 7

Sự thiếu tinh tế trong việc phối đồ đã khiến cô tự dìm nhan sắc.

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