Trong đêm hội “Xuân Vãn” của đài Bắc Kinh, người đẹp Phạm Băng Băng đã “bỏ rơi” Lý Thần để song ca với người đàn ông bí mật.

Bạn trai Lý Thần từng tiết lộ người đàn ông biểu diễn cùng với Phạm Băng Băng là người khiến anh yên tâm nhất điều này khiến khán giả tò mò không biết người đàn ông này là ai.

Sau nhiều đồn đoán cuối cùng người đàn ông đó cũng xuất hiện, ông chính là Phạm Đào – bố đẻ của Phạm Băng Băng. Cũng giống như thường lệ, Phạm Băng Băng xuất hiện vô cùng xinh đẹp với đầm màu xanh. Khán giả không chỉ ngây ngất với vẻ đẹp của Phạm Băng Băng mà còn bất ngờ vì bố cô rất trẻ, rất đẹp trai và vô cùng phong độ.

Lý Thần cũng tham gia chương trình này nhưng anh không biểu diễn cùng Phạm Băng Băng. Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của cặp đôi đang được quan tâm nhất hiện nay Đường Yên – La Tấn, Giả Nãi Lượng, Quan Hiểu Đồng…

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