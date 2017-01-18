Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật

Giải trí 18/01/2017 15:26

Trong đêm hội “Xuân Vãn” của đài Bắc Kinh, người đẹp Phạm Băng Băng đã “bỏ rơi” Lý Thần để song ca với người đàn ông bí mật.

Bạn trai Lý Thần từng tiết lộ người đàn ông biểu diễn cùng với Phạm Băng Băng là người khiến anh yên tâm nhất điều này khiến khán giả tò mò không biết người đàn ông này là ai.

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 1
Phạm Băng Băng biểu diễn cùng bố trên sân khấu "Xuân Vãn", nhiều người khá bất ngờ với vẻ đẹp trai và phong độ của bố Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 2
Phạm Băng Băng thướt tha trên sân khấu khiến người xem không thể rời mắt

Sau nhiều đồn đoán cuối cùng người đàn ông đó cũng xuất hiện, ông chính là Phạm Đào – bố đẻ của Phạm Băng Băng. Cũng giống như thường lệ, Phạm Băng Băng xuất hiện vô cùng xinh đẹp với đầm màu xanh. Khán giả không chỉ ngây ngất với vẻ đẹp của Phạm Băng Băng mà còn bất ngờ vì bố cô rất trẻ, rất đẹp trai và vô cùng phong độ.

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 3
Đường Yên - La Tấn cũng là cặp đôi được chú ý trong chương trình này

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 4
Người đẹp 9X Quan Hiểu Đồng và diễn viên Trương Vệ Kiện

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 5
Giả Nãi Lượng thu hút khán giả

Phạm Băng Băng bỏ rơi Lý Thần “tình tứ” cùng người đàn ông bí mật - Ảnh 6
Lý Thần biểu diễn cùng dàn trai đẹp

Lý Thần cũng tham gia chương trình này nhưng anh không biểu diễn cùng Phạm Băng Băng. Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của cặp đôi đang được quan tâm nhất hiện nay Đường Yên – La Tấn, Giả Nãi Lượng, Quan Hiểu Đồng…

 

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