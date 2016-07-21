Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường

Ca sĩ Phi Nhung mong muốn sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học hành đến hết cấp 3 nếu Hồ Văn Cường được ba mẹ cho phép chuyển lên Sài Gòn học.

Sau khi đoạt giải quán quân chương trình Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường trở về quê Gò Công, Tiền Giang trong sự chúc mừng của bà con hàng xóm. Đi cùng trong chuyến này có ca sĩ Phi Nhung - mẹ nuôi của cậu bé. Tại quê nhà, Văn Cường cũng có buổi biểu diễn trên một sân khấu nhỏ được Phi Nhung dựng lên để em giao lưu với mọi người.

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