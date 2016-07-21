Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường

Giải trí 21/07/2016 13:49

Ca sĩ Phi Nhung mong muốn sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học hành đến hết cấp 3 nếu Hồ Văn Cường được ba mẹ cho phép chuyển lên Sài Gòn học.

Sau khi đoạt giải quán quân chương trình Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường trở về quê Gò Công, Tiền Giang trong sự chúc mừng của bà con hàng xóm. Đi cùng trong chuyến này có ca sĩ Phi Nhung - mẹ nuôi của cậu bé. Tại quê nhà, Văn Cường cũng có buổi biểu diễn trên một sân khấu nhỏ được Phi Nhung dựng lên để em giao lưu với mọi người.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 2.
Hồ Văn Cường khoe những bằng khen thành tích học tập của mình. Trên tường nhà em được dán tấm banner "Hồ Văn Cường cố lên" do fan tặng.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 3.
Ba mẹ Hồ Văn Cường không giấu khỏi vui mừng trước thành công của con trai.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 4.
Hàng trăm bà con hàng xóm vây quanh tham dự đêm nhạc mừng của quán quân Idol Kids mùa đầu tiên. Jayden - top 3 Idol Kids cũng đi cùng Văn Cường trong chuyến đi về quê này.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 5.
Phi Nhung muốn bàn với ba mẹ Văn Cường cho em chuyển hồ sơ lên TP.HCM học tập. Cô muốn lo mọi chi phí học tập cho cậu bé từ giờ đến hết cấp 3.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 6.
Jayden hào hứng biểu diễn trong đêm nhạc với những ca khúc quê hương quen thuộc.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 7.

Người dân vây quanh, cùng nhau chúc mừng cậu bé nghèo Hồ Văn Cường - Ảnh 8.
Hai con gái nuôi của Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Ngân cũng vui vẻ hát cùng bà con trong xóm.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường

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