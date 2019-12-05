Ngôi Sao Xanh 2019: Hàng ngàn vé mời sẵn sàng dành tặng khán giả

Giải trí 05/12/2019 11:41

Hàng ngàn chiếc vé mời sẽ dành tặng cho người hâm mộ nhân mùa giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 được tổ chức.

Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Lễ trao giải điện ảnh và truyền hình được mong đợi nhất năm- mùa giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 6, sẽ chính thức được diễn ra. Với sự gia tăng những hạng mục giải thưởng mới, mùa giải năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ, giới chuyên môn, truyền thông lẫn người hâm mộ.

Đặc biệt, ngay trước thềm lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019, BTC thông báo sẽ dành tặng thêm những bất ngờ thú vị khác cho khán giả để tri ân những giám khảo online đã đồng hành và có những đóng góp tích cực cùng sự thành công của Ngôi Sao Xanh qua các mùa giải. Đó là hàng ngàn chiếc vé tham dự đêm Gala lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 diễn ra tại TP.HCM

Ngôi Sao Xanh 2019: Hàng ngàn vé mời sẵn sàng dành tặng khán giả - Ảnh 1
Vé mời 'Ngôi sao xanh 2019'

Ngôi Sao Xanh là giải thưởng về điện ảnh và truyền hình uy tín được tổ chức định kỳ hàng năm và là một trong những sự kiện giải trí được mong đợi nhất mỗi dịp cuối năm. Ngoài dành sự tôn vinh cho những cống hiến của các nghệ sĩ Việt, đây còn là giải thưởng đầu tiên tại Việt Nam có những đề cử và tôn vinh dành cho nghệ sĩ ngoại quốc có tác động và truyền cảm hứng tính cực đến khán giả qua những vai diễn trên màn ảnh TodayTV và YouTV. Kết quả giải thưởng Ngôi Sao Xanh qua các mùa được quyết định bởi hội đồng giám khảo là những thành viên uy tín trong giới nghệ thuật cùng hàng triệu lượt bình chọn của khán giả.

Ngôi Sao Xanh 2019: Hàng ngàn vé mời sẵn sàng dành tặng khán giả - Ảnh 2
Cách thức nhận vé

Đến tham dự lễ trao giải Ngôi Sao Xanh năm nay, quý khán giả có cơ hội gặp gỡ đông đảo nghệ sĩ có những hoạt động sôi nổi trong năm 2019 trong nước và ngoài nước, chứng kiến khoảnh khắc nhận cúp của nghệ sĩ mà mình yêu mến. Đồng thời, được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc từ những giọng ca được khán giả yêu mến, dàn dựng công phu, hoành tráng.

Ngôi Sao Xanh 2019: Hàng ngàn vé mời sẵn sàng dành tặng khán giả - Ảnh 3
Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 - năm 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 18h00 thứ 6, ngày 27/12/2019 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q.Phú Nhuận) và sẽ được truyền hình trực tiếp đồng thời trên kênh truyền hình TodayTV và YouTV.

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