Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm

Mới đây, “Ngọc nữ trong làng bán đất” gây choáng váng cộng đồng mạng khi vừa rao bán đất đã lại thông báo “hết veo” chục lô đất chỉ trong một đêm.
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Ở dưới phần bình luận bài đăng, cô nàng đã vui vẻ chia sẻ về việc được nhiều nhà đầu tư tìm đến nhưng cô vẫn sẽ bán đất cho khách với giả cả hợp lý, không đôn giá quá mức. Cô còn vui vẻ chào mời mọi người ủng hộ cho công việc buôn bán của cô một cách hài hước: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo lên mua đất chỗ Du bán dữ quá rồi cắm bảng tìm mua đất gần đất của Du làm đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi. Mà vẫn muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mấy lần rồi mua hụt hoài. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".
Năm ngoái, Midu từng khiến mọi người phải "lác mắt" khi biết được số tài sản khổng lồ ngọc nữ tích góp được sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Cô đã nhiều lần công khai tài sản của mình ở nhiều tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Đà Lạt,…