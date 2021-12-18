Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm

Cô cũng sở hữu cho mình rất nhiều trang phục hàng hiệu và chiếc ô tô có trị giá lên đến 1,6 tỉ đồng

Ngoài là một hot girl và có tài khoản kếch xù, cô còn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với khả năng kinh doanh bất động sản thần sầu của mình.

Vào ngày 29/10, Midu còn gây choáng khi tiết lộ số đất mà cô bán được trong một buổi tối

Midu chia sê với cư dân mạng rằng đất cô bán là những mảnh có giá rẻ nên hết rất nhanh. Cụ thể, các lô đất diện tích 570-680m2 chỉ có giá từ 179-259 triệu đồng. Tương đương khoảng hơn 300 nghìn đồng/m2. Vì các miếng đất này giá rẻ nên các lô đất này có quy hoạch lên "thổ"

Tiếp nối thành công bán hết 21 lô đất, người đẹp Midu lại đăng trạng thái mới hôm 15/12 thông báo việc mình sẽ livestream bán đất 179 triệu vừa rẻ, vừa dẹp.

Ở dưới phần bình luận bài đăng, cô nàng đã vui vẻ chia sẻ về việc được nhiều nhà đầu tư tìm đến nhưng cô vẫn sẽ bán đất cho khách với giả cả hợp lý, không đôn giá quá mức. Cô còn vui vẻ chào mời mọi người ủng hộ cho công việc buôn bán của cô một cách hài hước: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo lên mua đất chỗ Du bán dữ quá rồi cắm bảng tìm mua đất gần đất của Du làm đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi. Mà vẫn muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mấy lần rồi mua hụt hoài. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".

Năm ngoái, Midu từng khiến mọi người phải "lác mắt" khi biết được số tài sản khổng lồ ngọc nữ tích góp được sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Cô đã nhiều lần công khai tài sản của mình ở nhiều tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Đà Lạt,…

Cô nàng khoe bất động sản của mình tại Cam Ranh

Cô nàng cũng từng chia sẻ 5 lý do mua nhà đất và không lấy chồng trên facebook khiến ai cũng phải bật cười

Dù chỉ mới ở tuổi 31 nhưng Midu đã rất thành công với sự nghiệp của mình, cô nàng còn rất được lòng cư dân mạng với sự hài hước của mình trên mạng xã hội