Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm

Giải trí 18/12/2021 12:44

Mới đây, “Ngọc nữ trong làng bán đất” gây choáng váng cộng đồng mạng khi vừa rao bán đất đã lại thông báo “hết veo” chục lô đất chỉ trong một đêm.

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 1 

 Midu là cựu hot girl cực kì đình đám của showbiz Việt

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 2 

Cô còn dược dân mạng biết tới bởi khối tài sản khổng lồ của mình

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 3 

Cô từng khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi đầu tư 15 tỉ vào một khu mua sắm kết hợp vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 4 

Cô cũng sở hữu cho mình rất nhiều trang phục hàng hiệu và chiếc ô tô có trị giá lên đến 1,6 tỉ đồng

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 5 

Ngoài là một hot girl và có tài khoản kếch xù, cô còn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với khả năng kinh doanh bất động sản thần sầu của mình.

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 6
 Vào ngày 29/10, Midu còn gây choáng khi tiết lộ số đất mà cô bán được trong một buổi tối
Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 7
  Midu chia sê với cư dân mạng rằng đất cô bán là những mảnh có giá rẻ nên hết rất nhanh. Cụ thể, các lô đất diện tích 570-680m2 chỉ có giá từ 179-259 triệu đồng. Tương đương khoảng hơn 300 nghìn đồng/m2. Vì các miếng đất này giá rẻ nên các lô đất này có quy hoạch lên "thổ"
Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 8 

Tiếp nối thành công bán hết 21 lô đất, người đẹp Midu lại đăng trạng thái mới hôm 15/12 thông báo việc mình sẽ livestream bán đất 179 triệu vừa rẻ, vừa dẹp.

Ở dưới phần bình luận bài đăng, cô nàng đã vui vẻ chia sẻ về việc được nhiều nhà đầu tư tìm đến nhưng cô vẫn sẽ bán đất cho khách với giả cả hợp lý, không đôn giá quá mức. Cô còn vui vẻ chào mời mọi người ủng hộ cho công việc buôn bán của cô một cách hài hước: "Tối nay chắc là phiên hàng rẻ cuối cùng trong năm của Du rùi á cả nhà. Từ ngày Du bán đất thì nhiều nhà đầu tư kéo lên mua đất chỗ Du bán dữ quá rồi cắm bảng tìm mua đất gần đất của Du làm đẩy giá đất địa phương lên một tầm cao mới luôn rồi. Mà vẫn muốn giữ vững danh hiệu bán đất rẻ cho bà con nên tối nay Du vẫn để giá rẻ cho mấy khách mấy lần rồi mua hụt hoài. Hi vọng mọi người lần này sẽ mua kịp nha".

Năm ngoái, Midu từng khiến mọi người phải "lác mắt" khi biết được số tài sản khổng lồ ngọc nữ tích góp được sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Cô đã nhiều lần công khai tài sản của mình ở nhiều tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Đà Lạt,…

Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 9
Cô nàng khoe bất động sản của mình tại Cam Ranh 
Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 10
Cô nàng cũng từng chia sẻ 5 lý do mua nhà đất và không lấy chồng trên facebook khiến ai cũng phải bật cười
Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 11
 Dù chỉ mới ở tuổi 31 nhưng Midu đã rất thành công với sự nghiệp của mình, cô nàng còn rất được lòng cư dân mạng với sự hài hước của mình trên mạng xã hội
Ngọc nữ Midu làm netizen trầm trồ khi trổ tài buôn bát bất động sản “cháy hàng” chục lô đất chỉ trong một đêm - Ảnh 12
Chúng ta hãy cùng đón chờ những dự định và thành công mới của "ngọc nữ" trong măm sắp tới 
SỐC: Người phụ nữ 57 tuổi 'biến hóa' thành hotgirl, lừa tiền trai trẻ hơn 10 tỷ đồng

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Từ khóa:   ngọc nữ bán đất midu hotgirl

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