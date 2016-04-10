Nam người mẫu tự phong là soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ

Giải trí 10/04/2016 15:26

Cho rằng Hot boy xăm trổ làm mất mặt anh em trong nghề xăm, chàng trai này đã quyết định lên tiếng...

Sở hữu hình xăm kín người cùng các clip tự quay nói về bản thân, cái tên Hot boy xăm trổ đang nổi đình đám trên mạng xã hội. Anh tên thật là Hoàng Anh Lê (sinh năm 1988, quê Kiên Giang). Bên cạnh sự quan tâm của dư luận thì chàng trai 28 tuổi cũng vấp phải các ý kiến phản đối, nặng lời... vì những tuyên bố gây sốc.

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao khi xuất hiện thêm 1 chàng trai tự phong là soái ca tattoo, sẵn sàng khiêu chiến với Hot boy xăm trổ. Người này có tên tài khoản cá nhân là Bùi Tùng, anh dùng hình ảnh mình và Hot boy xăm trổ trong 1 cuộc thi ảnh trên Facebook. Kèm theo ảnh ghép là nội dung:

"Soái ca tattoo đẹp trai gấp 10 lần Hot bot xăm trổ. Mọi người thấy đúng không?".

Nam người mẫu tự phong là soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ - Ảnh 1
Hình ảnh và dòng trạng thái khiêu chiến của soái ca tattoo. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau vài giờ, chia sẻ trên nhanh chóng hút hàng nghìn lượt like (thích), bình luận nhộn nhịp của cộng đồng mạng. Các ý kiến trái chiều được đưa ra, bên cạnh sự ủng hộ thì không ít quan điểm cho rằng, tất cả đều vì mục đích gây chú ý.

Liên hệ với Bùi Tùng, anh cho biết tên thật là Bùi Đức Tùng, sinh năm 1991, làm nghề xăm. Trước đây, anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật (Hà Nội).

Tháng 9/2015, Bùi Tùng từng gây sốt trên mạng với hình xăm chú chó kèm dòng chữ promise (hứa) trên mặt và đầu.

Nam người mẫu tự phong là soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ - Ảnh 2
Hình xăm chú chó trên đầu của Bùi Tùng từng hút dư luận. Ảnh: NVCC.

Giải thích về ý nghĩa của hình xăm trên đầu, Tùng cho biết, chó là bạn chứ không phải đồ ăn. Anh xăm chúng vì coi đó là biểu tượng tình bạn thiêng liêng, chữ promise ở dưới cũng thay như lời hứa - không ăn thịt chó.

Ngoài làm nghề xăm, Tùng còn là người mẫu với chiều cao lý tưởng 1m85. Anh cũng vừa tham gia tranh tài trong cuộc thi Vietnam Next Top Model.

Nam người mẫu tự phong là soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ - Ảnh 3
Bùi Tùng còn làm người mẫu với các hình xăm ấn tượng. Ảnh: NVCC.

Giải thích về hình ảnh và trạng thái nói về Hot boy xăm trổ, Bùi Tùng không ngần ngại chia sẻ: "Tôi chuẩn bị "khiêu chiến" với Hot boy Xăm trổ. Tôi là soái ca tattoo, tôi sẽ không để hot boy xăm trổ làm mất mặt dân xăm hình".

Nam người mẫu tự phong là soái ca tattoo, khiêu chiến với Hot boy xăm trổ - Ảnh 4
Tự tin thái quá của Hot boy xăm trổ khi tự khen mình đẹp hơn cả Cố Hải đã nhận không ít gạch đá từ dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, những lời tăng bốc, tự tin thái quá của Hot boy xăm trổ cũng là nguyên nhân khiến Bùi Tùng phải lên tiếng.

Dù chưa rõ thực hư ra sao, sẽ có "cuộc chiến" nào được diễn ra giữa hai bên hay không, nhưng việc tố nhau, khiêu chiến trên mạng đã làm nhiều người ngao ngán.

 

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