Nam Em và hành trình nhan sắc đầy tiếc nuối: Xinh đẹp thần thái nhưng chưa một lần chạm đến danh hiệu Hoa hậu

Liên tục tham gia các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trong suốt 8 năm nay, nhưng Nam Em vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ bởi chưa có cơ hội chạm đến đỉnh vinh quang.

Chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã khép lại. Là thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi, song Nam Em đành ngậm ngùi dừng chân tại top 10 chung cuộc. Ngoài ra, cô còn đạt được 2 giải phụ là Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất.

Nam Em đạt vị trí top 10 tại Miss World Việt Nam 2022

Nam Em không phải là gương mặt mới trong các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Năm 18 tuổi, cô từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Song do độ tuổi còn khá trẻ và kinh nghiệm còn ít, cô trắng tay tại lần dự thi này.

Một năm sau đó, Nam Em ghi danh tại Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và giành danh hiệu hoa khôi, cùng với giải thưởng Người đẹp tài năng. Cùng năm đó, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng chỉ đạt được top 10 chung cuộc.

Năm 2016, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng chỉ đạt được top 10 chung cuộc.

Năm 2016, Nam Em là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất. Cô đã có phần thể hiện cực kỳ ấn tượng tại cuộc thi này và liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng phụ. Kết quả chung cuộc, Nam Em dừng chân tại vị trí top 8.

Nam Em lọt top 8 tại Hoa hậu Trái Đất 2016

Nam Em trải lòng về giai đoạn trầm cảm nặng, nghĩ rằng trên Trái Đất không ai hiểu mình Cặp chị em nổi tiếng Nam Anh - Nam Em mới đây đã có cơ hội chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất sau cú sốc tinh thần.

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