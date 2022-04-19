Mẹ H’Hen Niê tìm tận nhà để hỏi chồng cho con dù hoa hậu mới chỉ học lớp 11

Tại tập 108 chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, Hoa hậu H’Hen Niê đã mời MC Quốc Thuận và Ngọc Lan đến quê nhà Buôn Ma Thuột, tham quan cơ ngơi “khủng” và hiếm hoi bật mí từng bị mẹ thúc giục cưới chồng từ nhỏ, ngăn cản việc học vì kinh tế khó khăn.

Là Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018 chinh phục lễ đài nhan sắc, H’Hen Niê đã trở thành người đẹp khiến đông đảo khán giả ngưỡng mộ, ủng hộ. Không chỉ bởi vẻ đẹp “lạ” của đồng bào Ê-đê, làn da bánh mật mà cô nàng còn gây ấn tượng với những dự án vì cộng đồng và tính cách giản dị, chân chất vốn có.

Thăm thú ngôi nhà sàn truyền thống, hai MC phấn khởi nếm thử các món ăn đặc sản, đậm đà bản sắc văn hóa của Tây Nguyên đại ngàn: cà đắng dầm, hoa đu đủ đực xào, thịt heo gác bếp… Theo lời H’Hen Niê thì đây là những món ăn quen thuộc thường ngày nhưng khi bé rất hiếm khi được ăn “sơn hào hải vị” như thịt, cá mà đa số là rau và cà.

Thăm thú ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình Hoa hậu H’Hen Niê

Tuổi dậy thì bỡ ngỡ, hoảng loạn vì không có sự đồng hành của người lớn

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, Hoa hậu H’Hen Niê đã trải qua tuổi thơ gắn liền với nương rẫy, sông suối, làm quen với việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Với suy nghĩ truyền thống, phái nữ trong nhà xem vấn đề tâm sinh lý là điều kiêng kị, chưa từng chia sẻ, hướng dẫn cô khi bước vào giai đoạn dậy thì. Đối diện với chuyện tế nhị, H’Hen Niê vô cùng bối rối, sợ hãi, ở lì ngoài vườn khóc tận mấy ngày.

Gia đình Hoa hậu H’Hen Niê

Nàng hậu tâm sự: “Thời điểm đó mọi người nhận thấy Hen có thay đổi nhưng cả mẹ và chị từng trải qua cũng không nói với tôi. Mẹ thì lúc nào cũng bận rộn vừa đi rẫy, vừa nấu cơm vừa chăm em nên tôi tự giải quyết những vấn đề cá nhân. Sau 3, 4 lần, tôi mới lén đi mua dụng cụ phụ nữ, cũng rất sợ và đỏ mặt, không biết cách dùng. Tôi quan sát thấy không chỉ mình tôi mà rất nhiều phụ nữ ở quê cũng lúng túng trước việc này. Dù không chia sẻ với cha mẹ nhiều nhưng tôi có ông bà là chỗ dựa lớn nhất, ‘sưởi ấm’ và truyền sức mạnh cho tôi.”

Trò chuyện với hai MC, Hoa hậu H’Hen Niê chưa bao giờ oán trách về sự “thờ ơ” của cha mẹ bởi cô thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của cha mẹ lúc đó. Cô tiết lộ: “Để xây nhà tường, ba mẹ đã gom góp từ những mùa bắp, tiết kiệm hết mức có thể. Tới lúc mẹ xây nhà kia nhưng hết tiền nên phải đi bán sợi dây chuyền cuối cùng. Tôi nhớ cảm giác chở mẹ đi bán vàng ngày đó, mẹ ngồi sau xe mà rất buồn. Do đó, điều đầu tiên tôi làm sau khi đăng quang là xây lại căn nhà khang trang cho ba mẹ.”

Ám ảnh vì bị mẹ hỏi cưới chồng từ năm 13 tuổi

Tài chính thiếu thốn nên mẹ Hoa hậu H’Hen Niê không mấy ủng hộ con gái theo đuổi tri thức, thay vào đó là mong con sớm có chồng. Thậm chí, hoa hậu chia sẻ mẹ cô từng mua son phấn để cô ăn diện, hỏi cưới chồng khi chỉ học đến lớp 7.

“Phong tục của người Ê-đê là hỏi cưới chồng. Anh nào thích tôi mà nói với mẹ thì 100% mẹ nói sẽ đi hỏi cưới cho tôi. Không bao giờ động viên con đi học mà cứ anh nào bảo thích là mẹ lại đi hỏi. Nói thật là đến lúc làm hoa hậu tôi mới có mối tình đầu. Thời gian đăng quang thì mẹ không hối tôi cưới chồng nữa, giờ mẹ lại sợ dư luận”, cô nàng hào hứng tiết lộ.

Tuy không động viên học hành nhưng cả nhà vẫn cố gắng vay tiền để H’Hen Niê lên thành phố học, dặn cô cất tiền vào vớ, cẩn thận không bị móc túi. Trong hai năm nhiệm kỳ, mẹ cũng là người hết lòng ủng hộ cô hỗ trợ cộng đồng, tích cực thăm hỏi, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong buôn.

Gặp gỡ gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, khán giả không khó nhận thấy sự hạnh phúc tỏa ra từ ánh mắt, nụ cười của 3 người. Trước gia đình hạnh phúc, viên mãn, MC Quốc Thuận ngỏ lời: “Anh xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho em vì đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng, những người khó khăn.”