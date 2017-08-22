MC Phan Anh phát hoảng khi vợ hé lộ bí mật giấu bên trong tủ quần áo

Theo anh, bình thường vợ không bao giờ cho anh đụng vào tủ quần áo nhưng hôm nay vì có con gián chui vào nên vợ anh mới phải mở "hầm bí mật" để tìm.

MC Phan Anh vừa chia sẻ 2 bức hình chụp đống quần áo lộn xộn của vợ khiến nhiều người cười “không nhặt được mồm”.

Nam MC tỏ ra rất bất ngờ khi vợ sở hữu một tủ quần áo chật cứng với đa dạng kiểu cách mẫu mã nhưng mỗi lúc đi đâu vẫn cứ luôn than thở “không có gì để mặc”. Bài chia sẻ của Phan Anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan nữ vì đánh trúng tâm lý số đông.

“Trời ơi, sao phụ nữ có thể nhét được từng đó chỉ vào 3 ngăn tủ nhỉ??? Mà chỗ này chỉ là 3 ngăn nhỏ kia thôi nhá. Còn nguyên cả cái tủ này là của nàng cơ! Song, mỗi lần đi đâu vẫn than không biết mặc gì? Ôi, phụ nữ…” - chia sẻ hài hước của Phan Anh khiến nhiều người bật cười trước độ đáng yêu của cặp vợ chồng này.

Trả lời câu hỏi của Phan Anh, tài khoản Facebook Vu Thuy Nguyen cho hay: “Phụ nữ giống nhau, quần áo đầy tủ nhưng khi ra ngoài vẫn không tìm thấy bộ cánh nào thích hợp... Phụ nữ luôn vậy” .

Phan Anh nổi tiếng là chiều chuộng vợ con nhất nhì showbiz Việt. Dù có bận rộn cách mấy thì nam MC cũng luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, MC của chương trình Giọng hát Việt không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình trong những chuyến du lịch hay đơn giản là những bức ảnh anh chơi đùa bên các con cũng khiến nhiều người muốn “rụng tim”.

Dù đã ở bên nhau 12 năm và có với nhau 3 thiên thần nhỏ nhưng có vẻ như MC Phan Anh và bà xã vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân Cả hai vẫn luôn dành thời gian để “trốn con” đi hâm nóng tình cảm và không ngần ngại trao cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm ở chốn đông người.