Lưu Diệc Phi bị 'ném đá' khi im lặng thay vì từ bỏ quốc tịch nước ngoài như Tạ Đình Phong

Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đang vướng vào tranh cãi gay gắt vì không có động thái gì khi tên của cô xuất hiện trong "danh sách đen" bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc.

Hậu bê bối chấn động làng giải trí châu Á của Ngô Diệc Phạm, giờ đây Trung Quốc đã có những chính sách vô cùng nghiêm khắc với các nghệ sĩ nước nhà. Mới đây, trang QQ đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Diệc Phi đang bị dân mạng chỉ trích sau khi Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch Canada, lý do là gì? Lưu Diệc Phi bỗng bị dính vào tranh cãi liên quan đến Tạ Đình Phong? Cụ thể, vào ngày 1/9 vừa qua, Straits Times đưa tin Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc thông qua kế hoạch hạn chế, thậm chí là cấm nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật. Danh sách này được cho là có 7 nhân vật gồm: Lưu Diệc Phi, Tạ Đình Phong, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt.

Lưu Diệc Phi được biết đã nhập quốc tịch Mỹ vào năm 10 tuổi sau khi bố mẹ ly hôn. Do đó, cô bị nằm trong "danh sách đen" nói trên. Trong khi nam diễn viên Tạ Đình Phong đã chủ động làm hồ sơ từ bỏ quốc tịch nước ngoài (Canada) trước khi lệnh cấm được ban hành nhưng phía nữ diễn viên "Hoa mộc lan" vẫn không có phát ngôn hay động thái nào về vấn đề này. Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch Canada để tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc. Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Lưu Diệc Phi là bức ảnh quảng bá kỷ niệm một năm ra mắt phim Mulan của Disney mà thôi. Chính điều này đã khiến cô bị một bộ phận cư dân mạng "ném đá" dữ dội.

Một số bình luận của dân mạng: "Lưu Diệc Phi cần tôn trọng. Tạ Đình Phong đã hành động, cô ấy ngồi yên là điều khó chấp nhận" "Trần Phi Vũ làm hồ sơ chủ động từ bỏ quốc tịch nước ngoài trước khi lệnh cấm được ban hành. Tôi nghĩ Lưu Diệc Phi cần sớm thực hiện" "Sao Lưu Diệc Phi có thể đăng ảnh kỷ niệm ra mắt phim trong thời điểm này" "Lưu Diệc Phi đáng cấm hoạt động tại Trung Quốc"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-bi-nem-da-khi-im-lang-thay-vi-tu-bo-quoc-tich-nuoc-ngoai-nhu-ta-dinh-phong-422921.html