Hậu ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Kim Ngân, diễn viên hài Thúy Nga giờ đây đã trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều ngày vừa qua, Thúy Nga rất chăm đăng bài cập nhật tình hình trên trang cá nhân, đáng chú ý là bức ảnh sexy mà cô mới đăng tải khiến khán giả phải 'mắt chữ A mồm chữ O'.

Cô viết trên trang cá nhân: "Một năm 365 ngày thì em có nửa ngày dọn rần rần lồng lộn lên để chụp vài khoảnh khắc rồi lại trở về bản chất cũ đâu vô đấy". Đồng thời, Thúy Nga còn "đính kèm" vài bức ảnh "căng đét" khoe nhan sắc ở tuổi 45 không phải dạng vừa. Nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi về ngoại hình của nữ diễn viên trông như "gái đôi mươi".