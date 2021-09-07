Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên hài Thúy Nga đang được khán giả chú ý.
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Hậu ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Kim Ngân, diễn viên hài Thúy Nga giờ đây đã trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều ngày vừa qua, Thúy Nga rất chăm đăng bài cập nhật tình hình trên trang cá nhân, đáng chú ý là bức ảnh sexy mà cô mới đăng tải khiến khán giả phải 'mắt chữ A mồm chữ O'.
Cô viết trên trang cá nhân: "Một năm 365 ngày thì em có nửa ngày dọn rần rần lồng lộn lên để chụp vài khoảnh khắc rồi lại trở về bản chất cũ đâu vô đấy". Đồng thời, Thúy Nga còn "đính kèm" vài bức ảnh "căng đét" khoe nhan sắc ở tuổi 45 không phải dạng vừa. Nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi về ngoại hình của nữ diễn viên trông như "gái đôi mươi".
Trong ảnh, Thúy Nga diện một bộ trang phục cực sexy gồm áo ôm sát body, chân váy da kết hợp với boots cao gót chẳng thua kém mỹ nhân nào của showbiz Việt. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng qua bức ảnh này, khán giả vẫn dành tặng cho nữ diễn viên hài "cơn mưa" lời khen với cách phối đồ "cao tay".
Có thể bạn chưa biết, Thúy Nga từng tham gia một cuộc thi nhan sắc và dành được ngôi vị Á hậu. Do đó, cô được đánh giá là một trong những "hoa khôi làng hài". Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1976 đang định cư tại Mỹ cùng con gái, cô cũng thường xuyên hoạt động từ thiện không chỉ tại đất nước cờ hoa mà còn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam.