Lóa mắt lại nghĩ Ngọc Trinh không mặc gì, lỗi chỉ vì góc chụp tai hại này mà ra

Trong một đoạn livestream trên trang cá nhân gần đây của 'Nữ hoàng nội y', cộng đồng mạng đã được một phen thót tim khi thấy cô nàng ngồi xế hộp sang chảnh tạo dáng hiểm hóc, đôi khi chẳng nhìn thấy cả bộ đồ đang mặc. Nhiều fans lóa mắt còn tưởng cô nàng đang không mặc gì.

Với tư thế ngồi và cách tạo dáng thế này của cô nàng, ai mà không nghi ngờ cho được. Nhìn kỹ cũng chỉ thấy cô nàng đang ôm một chiếc túi màu đen trước ngực và xem điện thoại. Đập vào mắt người xem chỉ là đôi chân dài thẳng đuột và bờ vai nõn nà của Ngọc Trinh mà thôi.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn video cô đăng tải.

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng là người thích hở bạo và có nhiều hình ảnh sẹc si, khỏa thân nóng mắt nhất showbiz Việt từ trước đến nay. Thế nhưng thực tế là lần này cô nàng đang diện một chiếc đầm cúp ngực ngắn màu đen. Chính tư thế ngồi và góc chụp đã khiến bộ trang phục như biến mất hoàn toàn.

Cận cảnh chiếc váy mà dân tình cứ ngỡ 'tàng hình' được Ngọc Trinh diện khi hẹn hò cùng người bạn thân Đỗ Long.

Ngọc Trinh cực kỳ quyến rũ trong thiết kế váy bó, cúp ngực cùng kiểu tóc Hoa hậu.

Sở hữu đường cong cơ thể chuẩn đẹp nên cô nàng thường xuyên diện những trang phục khoe điểm mạnh body, mặc mà như không mặc.

Cũng chính vì năng diện những những bộ đầm hiểm hóc như vậy mà Ngọc Trinh thường khiến dân tình điêu đứng.

Không ít lần, Ngọc Trinh bị hiểu lầm là khỏa thân.