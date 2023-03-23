Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm

Giải trí 23/03/2023 05:58

MC Trần Quang Minh đang có cuộc hôn nhân 14 năm đầy hạnh phúc bên vợ và 4 người con trai.

MC Trần Quang Minh sinh ra trong một gia đình làm truyền thông, Quang Minh đến với nghề MC cũng là do gia đình động viên. Bên cạnh đó, anh cũng có đầy đủ tố chất để trở thành một biên tập viên – MC truyền hình nổi tiếng: ngoại hình bắt mắt, khả năng nói liên tục, nói không bị vấp, năng khiếu gợi đề tài, có hiểu biết về đời sống xã hội...

Anh có một biệt danh mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp vẫn thường gọi là “Minh nổ” vì tật nói nhiều, nói sang sảng và tích cực hoạt động phong trào khi còn là sinh viên. 

Quang Minh đã lập gia đình và có 4 cậu con trai. Nam MC tiết lộ, vợ anh - chị Nguyễn Bích Ngọc là người có tính cách hiền lành, hết lòng vì chồng con, hiểu chuyện và khéo vun vén gia đình.

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 1

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 2

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 3

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 4

Gia đình MC Trần Quang Minh luôn chia sẻ những khoảng khắc vui vẻ 

Bên cạnh những lúc yên bình, Quang Minh khẳng định hôn nhân của anh cũng có lúc gặp “sóng ngầm”, xảy ra bất đồng. Chủ yếu phát sinh trong quá trình nuôi dạy con.

Tuy vậy, sau đó hai vợ chồng phải ngồi lại, bình tĩnh giải quyết vấn đề nên mọi chuyện nhanh chóng được hóa giải. Quang Minh cho biết thêm, vợ chồng anh xây dựng gia đình dựa trên tinh thần tôn trọng và đồng cảm.

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 5

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 6
Trần Quang Minh đưa vợ Bích Ngọc đi du lịch 

Vợ không chỉ là bạn đời, cùng anh chia sẻ mọi thăng trầm cuộc sống mà còn là người phụ nữ “phi thường”, chịu những cơn đau của 4 lần sinh nở, mang đến cho anh những cậu con trai ngoan ngoãn, thông minh.

Lộ diện chân dung cô vợ hiền cùng MC Trần Quang Minh vun vén tổ ấm 14 năm - Ảnh 7

Hơn 14 năm nhưng tình cảm hai người vẫn luôn mặn nồng 

Ngoài làm công việc ở Đài, nam MC còn khá mát tay khi kinh doanh mảng ăn uống. Người hỗ trợ anh trong việc điều hành nhà hàng là vợ anh.

Trong một buổi phỏng vấn, chị Bích Ngọc - vợ MC Trần Quang Minh tiết lộ rằng trước khi lấy nhau, họ đã đưa ra thoả thuận không cãi nhau lớn tiếng, không xúc phạm nhau kể cả lúc nóng giận, cãi vã và chủ động làm lành khi có thể. Nó giống như một câu ghi nhớ, treo đầu giường để cả 2 sống hòa thuận hơn. 

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