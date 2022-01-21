Leon đã lấy 'thịt đè người' chị Lisa khiến Hà Hồ - Kim Lý la thét

Cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Kim Lý khiến ai nấy cười bò vì màn tương tác ngoài sức tưởng tượng.
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Cách đây vài giờ, , Hà Hồ đã hào hứng khoe clip và tiết lộ sự thay đổi của hai con: "Dạo này hay ôm nhau quá vậy ta?". Ai nấy sẽ tan chảy vì hành động lao vào ôm chị gái bất chấp của Leon. Thế nhưng, ngay sau khoảnh khắc xúc động ấy lại là cảnh tượng hài hước khi mẹ Hà phát hiện ra, út ú đang lấy thịt đè chị mình.
Cụ thể, cậu em cân nặng gấp đôi chị gái nên thân hình khi đè lên người Lisa nhỏ nhắn thì làm sao chịu nổi. Cô bé chỉ biết nhăn mặt khó chịu khiến mẹ Hà chứng kiến mà vừa thường vừa buồn cười: "Nhưng mà ú ơi, nặng quá hay sao mà mặt Lisa nhăn dữ vậy?".
Tiếp đó, "thánh lầy" nhí lại choàng vai ôm cổ Lisa thật nhiệt tình. Vài giây sau, nhóc ú đã lật mặt khi hai tay nắm ghế, chân thì đạp lên người chị gái. Chứng kiến sự bá đạo của con trai, Hà Hồ và Kim Lý phải la toáng lên: "Úi trời ơi!!!!". Leon nhà Hà Hồ chưa từng làm các fan thất vọng bởi những màn lầy lội cười xỉu của mình và những pha ăn hiếp chị gái trá hình khiến bố mẹ phải giật cả mình.