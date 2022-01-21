Leon đã lấy 'thịt đè người' chị Lisa khiến Hà Hồ - Kim Lý la thét

Cách đây vài giờ, , Hà Hồ đã hào hứng khoe clip và tiết lộ sự thay đổi của hai con: "Dạo này hay ôm nhau quá vậy ta?". Ai nấy sẽ tan chảy vì hành động lao vào ôm chị gái bất chấp của Leon. Thế nhưng, ngay sau khoảnh khắc xúc động ấy lại là cảnh tượng hài hước khi mẹ Hà phát hiện ra, út ú đang lấy thịt đè chị mình.

Cụ thể, cậu em cân nặng gấp đôi chị gái nên thân hình khi đè lên người Lisa nhỏ nhắn thì làm sao chịu nổi. Cô bé chỉ biết nhăn mặt khó chịu khiến mẹ Hà chứng kiến mà vừa thường vừa buồn cười: "Nhưng mà ú ơi, nặng quá hay sao mà mặt Lisa nhăn dữ vậy?".