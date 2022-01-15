Lê Giang đốt mắt dân mạng với bộ ảnh khoe eo cực gắt

Bộ ảnh mới của Lê Giang lại nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.

Cách đây ít giờ, Lê Giang đã đã tung ra một bộ ảnh cực kì xịn. Nữ nghệ sĩ diện trang phục tông đen ôm sát có màu đen ấn tượng để khoe trọn thân hình phồn thực. Bên cạnh đó, bộ trang phục này cũng giúp Lê Giang trở nên thu hút hơn vì khoe được vòng 1 "ngồn ngộn" và vòng eo thon mà nhiều người phải ghen tị. Các phụ kiện trang sức cũng như lối make up sắc lẹm càng làm tăng độ quyến rũ của nữ diễn viên hài sinh năm 1972.

Trong showbiz Việt, Lê Giang nổi tiếng là sao nữ bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và không ngại công khai với bàn dân thiên hạ. Sau nhiều lần chỉnh sửa, can thiệp dao kéo đến mọi bộ phận trên cơ thể, nữ diễn viên liên tục xuất hiện với diện mạo lạ lẫm hơn nhưng vẫn được rất nhiều khán giả đón nhận.

Lê Giang khoe thân hình phồn thực trong bộ ảnh mới

Nữ nghệ sĩ cực đẳng cấp với gu thời trang thời thượng

Ảnh: FBNV

'Xả' loạt ảnh hở bạo ở tuổi 50, Lê Giang bị chê bai lố lăng, người lại thấy sexy? Loạt ảnh mới của Lê Giang gây ra những tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Ở tuổi 50, nữ diễn viên hài là nghệ sĩ hiếm hoi theo đuổi style gợi cảm.

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