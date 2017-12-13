Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy!

Nhiều người tưởng rằng đây chỉ là ảnh ghép nhưng kỳ thực chúng là những khoảnh khắc đắt giá được chụp lại trong đêm chung kết cuộc thi “Quý ông lịch lãm 2017”.
- Hậu đăng quang, Hoa hậu Trái đất 2017 tiếp tục gây thất vọng với nhan sắc ở các sự kiện
- Bị 'ném đá' không biết tiếng Anh, Dương Yến Ngọc vẫn đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á 2017
Thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, từ trong nước cho tới ngoài nước được diễn ra rầm rộ. Người đẹp đi thi Hoa hậu mà cứ dập dìu như đi chợ, bất kể nhan sắc bình thường hay từng phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng sẽ đoạt giải cao. Nhiều người đùa vui, bây giờ cứ ra ngõ là gặp Hoa hậu. Thậm chí, không ít người dự đoán trong vài năm nữa Việt Nam sẽ trở thành đất nước có nhiều Hoa hậu nhất thế giờ.
Trong xu thế này, các quý ông cũng đã bắt đầu muốn được vinh danh ở đấu trường nhan sắc. Mới đây, một cuộc thi dành cho người đẹp nam có tên Quý ông lịch lãm đã kết thúc với hình thức trao giải vô cùng lạ mắt. Thay vì đeo băng rôn và đội vòng hoa như ở các cuộc thi nam vương, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ đội vương miện và cầm kiếm.
Sau khi những hình ảnh trong đêm chung kết được hé lộ, khán giả liên tục chia sẻ lại những khoảnh khắc thú vị này và không ngừng để lại những bình luận gây cười. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự hoang mang tột độ vì trước nay chưa bao giờ thấy đàn ông đội vương miện một cách “lạ đời” như thế.
"Còn hơn cả vua nữa. Các vua chúa Việt xưa có thèm cũng không có vương miện để đội đâu. Nghe nói tổ chức kỷ lục Guiness đang chuẩn bị cho vào mục người đàn ông Việt đầu tiên đội vương miện kể từ thời Lạc Long Quân Âu Cơ đến nay, Chứng tỏ quý ông cũng xứng đáng đội vương miện không kém cạnh gì các quý bà quý cô.
Nước Việt mến yêu đang là sứ xở của các bông hậu. Chỉ hơn 10 ngày đầu tháng 12, đã có ít nhất 8 bông hậu được sinh ra với các danh hiệu đủ trùm khắp châu Á và cả hành tinh. Giờ tới lượt các quý ông vùng lên giành vương miện thôi”, một cư dân mạng bình luận hài hước.