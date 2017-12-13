Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy!

Giải trí 13/12/2017 17:05

Nhiều người tưởng rằng đây chỉ là ảnh ghép nhưng kỳ thực chúng là những khoảnh khắc đắt giá được chụp lại trong đêm chung kết cuộc thi “Quý ông lịch lãm 2017”.

Thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, từ trong nước cho tới ngoài nước được diễn ra rầm rộ. Người đẹp đi thi Hoa hậu mà cứ dập dìu như đi chợ, bất kể nhan sắc bình thường hay từng phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng sẽ đoạt giải cao. Nhiều người đùa vui, bây giờ cứ ra ngõ là gặp Hoa hậu. Thậm chí, không ít người dự đoán trong vài năm nữa Việt Nam sẽ trở thành đất nước có nhiều Hoa hậu nhất thế giờ.

Trong xu thế này, các quý ông cũng đã bắt đầu muốn được vinh danh ở đấu trường nhan sắc. Mới đây, một cuộc thi dành cho người đẹp nam có tên Quý ông lịch lãm đã kết thúc với hình thức trao giải vô cùng lạ mắt. Thay vì đeo băng rôn và đội vòng hoa như ở các cuộc thi nam vương, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ đội vương miện và cầm kiếm.

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 1
Hình ảnh các quý ông đội vương miện trên đầu khiến nhiều khán giả choáng váng - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh trong đêm chung kết được hé lộ, khán giả liên tục chia sẻ lại những khoảnh khắc thú vị này và không ngừng để lại những bình luận gây cười. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự hoang mang tột độ vì trước nay chưa bao giờ thấy đàn ông đội vương miện một cách “lạ đời” như thế.

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 2
Thay vì cầm cúp, người đoạt giải cao nhất sẽ cầm kiếm - Ảnh: Internet

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 3
Hai thí sinh giành giải cao nhất trong đêm chung kết "Quý ông lịch lãm" diễn ra tối 9/12 tại Tp.HCM - Ảnh: Internet

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 4

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, Việt Nam sẽ đất nước đi đầu trong phong trào trao vương miện cho nam giới - Ảnh: Internet

"Còn hơn cả vua nữa. Các vua chúa Việt xưa có thèm cũng không có vương miện để đội đâu. Nghe nói tổ chức kỷ lục Guiness đang chuẩn bị cho vào mục người đàn ông Việt đầu tiên đội vương miện kể từ thời Lạc Long Quân Âu Cơ đến nay, Chứng tỏ quý ông cũng xứng đáng đội vương miện không kém cạnh gì các quý bà quý cô.

Nước Việt mến yêu đang là sứ xở của các bông hậu. Chỉ hơn 10 ngày đầu tháng 12, đã có ít nhất 8 bông hậu được sinh ra với các danh hiệu đủ trùm khắp châu Á và cả hành tinh. Giờ tới lượt các quý ông vùng lên giành vương miện thôi”, một cư dân mạng bình luận hài hước.

Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy! - Ảnh 6
Một cư dân mạng sốc khi thấy vương miện được trao cho các nam nhân - Ảnh: Internet

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