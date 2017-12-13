Không phải ảnh ghép đâu, các quý ông này vừa đoạt vương miện trong một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ đấy!

Thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, từ trong nước cho tới ngoài nước được diễn ra rầm rộ. Người đẹp đi thi Hoa hậu mà cứ dập dìu như đi chợ, bất kể nhan sắc bình thường hay từng phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng sẽ đoạt giải cao. Nhiều người đùa vui, bây giờ cứ ra ngõ là gặp Hoa hậu. Thậm chí, không ít người dự đoán trong vài năm nữa Việt Nam sẽ trở thành đất nước có nhiều Hoa hậu nhất thế giờ.

Trong xu thế này, các quý ông cũng đã bắt đầu muốn được vinh danh ở đấu trường nhan sắc. Mới đây, một cuộc thi dành cho người đẹp nam có tên Quý ông lịch lãm đã kết thúc với hình thức trao giải vô cùng lạ mắt. Thay vì đeo băng rôn và đội vòng hoa như ở các cuộc thi nam vương, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ đội vương miện và cầm kiếm.