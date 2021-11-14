Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi "hiếm có khó tìm" vừa tiện khoe ông chồng "đáng đồng tiền bát gạo"

Giải trí 14/11/2021 18:12

Để giúp vợ có những bức ảnh xịn sò khoe với chị em mà nam ca sĩ Kelvin Khánh đã không ngần ngại hỗ trợ làm "giá" đỡ gương khiến dân tình cười xỉu.

Mới đây khi khoe ảnh cơ bụng săn chắc, 6 mũi "hiếm có khó tìm" dân tình không chỉ ngưỡng mộ Khởi My mà còn cười lăn cười bò vì bức ảnh có thêm Kelvin Khánh "tấu hài". Cụ thể, để giúp vợ cho ra đời những bức hình đẹp để đời, anh chàng đã không ngại ngần đứng bê gương, giữ cho vợ sống ảo. 

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 1

Người chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' của Khởi My đây.

Khởi My và chồng cực kỳ chăm chỉ tập luyện để sở hữu được body săn chắc, gọn gàng. Và ở tuổi 30. cả 2 vợ chồng vẫn khiến đàn em phải ghen tỵ vì thân hình thon gọn vạn người mê.

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 2Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 3

Cặp đôi tuyên bố sẽ không sinh con và dành thời gian cho nhau, tận hưởng cuộc sống nên họ rất biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 4

Trước đó không ít lần Khởi My còn để lộ body với cơ bụng 6 múi chẳng kém cạnh chồng trẻ.

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 5

Cặp đôi lên duyên từ khi đóng chung trong một MV ca nhạc của chính cô nàng. 

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi 'hiếm có khó tìm' vừa tiện khoe ông chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' - Ảnh 6

Họ chính thức về chung một nhà năm 2018 khiến dân tình ngỡ ngàng. 

Liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' chồng đi toilet, Khởi My bị chê bai kém duyên

Liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' chồng đi toilet, Khởi My bị chê bai kém duyên

Hành động của Khởi My lặp lại liên tục khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

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