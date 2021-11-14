Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi "hiếm có khó tìm" vừa tiện khoe ông chồng "đáng đồng tiền bát gạo"

Mới đây khi khoe ảnh cơ bụng săn chắc, 6 mũi "hiếm có khó tìm" dân tình không chỉ ngưỡng mộ Khởi My mà còn cười lăn cười bò vì bức ảnh có thêm Kelvin Khánh "tấu hài". Cụ thể, để giúp vợ cho ra đời những bức hình đẹp để đời, anh chàng đã không ngại ngần đứng bê gương, giữ cho vợ sống ảo.

Khởi My và chồng cực kỳ chăm chỉ tập luyện để sở hữu được body săn chắc, gọn gàng. Và ở tuổi 30. cả 2 vợ chồng vẫn khiến đàn em phải ghen tỵ vì thân hình thon gọn vạn người mê.

Người chồng 'đáng đồng tiền bát gạo' của Khởi My đây.

Cặp đôi tuyên bố sẽ không sinh con và dành thời gian cho nhau, tận hưởng cuộc sống nên họ rất biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Trước đó không ít lần Khởi My còn để lộ body với cơ bụng 6 múi chẳng kém cạnh chồng trẻ.

Cặp đôi lên duyên từ khi đóng chung trong một MV ca nhạc của chính cô nàng.

Họ chính thức về chung một nhà năm 2018 khiến dân tình ngỡ ngàng.