Khán giả tranh cãi trước thông tin Trấn Thành, Trường Giang có thể giam gia 'Táo quân 2018'

Giải trí 13/12/2017 15:47

Theo chia sẻ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, sự góp mặt của Trấn Thành và Trường Giang sẽ thổi một luồng gió mới cho "Táo quân 2018".

Thời điểm cuối năm cận kề, các nghệ sĩ miền Bắc như Vân Dung, Xuân Bắc, Công Lý… vẫn đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho chương trình Táo quân lên sóng vào đêm giao thừa. Năm 2017 là một năm xảy ra khá nhiều chuyện gây phẫn nộ dư luận, đặc biệt là sự lên đời của nhiều người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc "ao làng".

Với các sự kiện ấn tượng, ai cũng hi vọng Táo quân 2018 sẽ mang lại một chương trình hài đầy tính nhân văn, không chỉ tạo ra tiếng cười cho khán giả mà còn phản ánh những góc khuất tiêu cực của xã hội.

Tuy nhiên, mới đây đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ rằng chương trình năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi về kịch bản và các diễn viên. Anh còn úp mở thông tin sẽ mời Trường GiangTrấn Thành tham gia nhằm mang đến sự mới mẻ cho chương trình.

Khán giả tranh cãi trước thông tin Trấn Thành, Trường Giang có thể giam gia 'Táo quân 2018' - Ảnh 1
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải vẫn đang cân nhắc chuyện đưa Trấn Thành và Trường Giang vào "Táo quân 2018" - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, cư dân mạng liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Trấn Thành và Trường Giang là hai nghệ sĩ có thực lực, giỏi ứng biến tình huống nên chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho Táo quân năm nay.

Tuy nhiên, khá nhiều người không đồng tình trước sự cân nhắc này của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Không ít tài khoản Facebook để lại bình luận cho rằng hai nghệ sĩ miền Nam không phù hợp với Táo quân, nếu tham gia sẽ làm xáo trộn đội ngũ các Táo và gây ra "thảm họa".

Khán giả tranh cãi trước thông tin Trấn Thành, Trường Giang có thể giam gia 'Táo quân 2018' - Ảnh 2
Dàn diễn viên quen thuộc của chương trình Táo quân hằng năm - Ảnh: internet

“Dù nghệ sĩ hai miền có phong cách diễn và lối luyện tập rất khác. Trấn Thành, Trường Giang chưa chắc hợp với phía Bắc, nhưng nếu khéo léo khai thác họ vẫn sẽ trở thành nhân tố khác biệt. Tuy nhiên, ê-kíp làm Táo Quân luôn cần quá trình tập luyện kỹ lưỡng, mất nhiều thời gian chưa biết họ có dành thời gian cho chúng tôi không”, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trả lời trên Dân Việt.

Khán giả tranh cãi trước thông tin Trấn Thành, Trường Giang có thể giam gia 'Táo quân 2018' - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng, Trấn Thành và Trường Giang không phù hợp với Táo quân - Ảnh: internet

Theo thông tin từ ekip chương trình, Táo quân 2018 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm lên sóng. Do đó, ngoài việc chú trọng đầu tư chất lượng kịch bản, chương trình năm nay sẽ có sự xuất hiện của nhiều diễn viên mới.

Táo quân 2018 hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười bò lăn khi bàn luận về các sự kiện gây sốc dư luận như Hoa hậu Đại dương, BOT hay cải cách giáo dục. Ngoài ra, các bài hit như Em gái mưa, Lạc trôi, Túy âm… sẽ được sử dụng làm nhạc đệm trong những màn tấu hài của các Táo.

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Những thông tin được chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ khiến khán giả không khỏi tò mò về "Táo Quân 2018".

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