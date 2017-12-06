Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lần đầu tiết lộ những điều thú vị trong chương trình 'Táo quân 2018'

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa có những tiết lộ đầu tiên về "Táo quân 2018". Chương trình năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng nhiều điều thú vị và hấp dẫn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam tiết lộ hiện chương trình Táo quân 2018 đang casting thêm nhân tố mới. “Các diễn viên tham gia Táo quân được yêu cầu tập kỹ lưỡng. Bởi những vấn đề đưa ra trong chương trình không phải dễ dàng để nói. Các diễn viên còn cần phải hiểu các mạch ngầm trong đó”, ông cho biết.

Bên cạnh đó, đạo diễn phim Nhà có ba chị em cũng không ngại chia sẻ thêm về thông tin hai bộ phim Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018. Ông cho biết sẽ không chọn cách quảng bá phim và nếu có thì chỉ đưa một phần nhỏ với ý đồ là làm nổi bật câu chuyện của Táo quân năm nay.

Ông nói trên Thanh Niên: “Khán giả xem Táo quân là xem Táo quân chứ không xem phim truyền hình ở đó”.

Ông cho biết do năm nay xã hội có nhiều sự kiện và biến động lớn nên kịch bản sẽ dày hơn những năm trước. Ngoài tính sân khấu, kịch bản Táo quân 2018 sẽ mang tính báo chí.

Dù khung sườn được dựng lên khá sớm nhưng kịch bản vẫn sẽ được chỉnh sửa và thay đổi rất nhiều trước khi chương trình được chính thức ghi hình. Táo quân 2018 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả khắp cả nước nhiều điều thú vị, mới lạ và hấp dẫn nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-do-thanh-hai-lan-dau-tiet-lo-nhung-dieu-thu-vi-trong-chuong-trinh-tao-quan-2018-260274.html