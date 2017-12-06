Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lần đầu tiết lộ những điều thú vị trong chương trình 'Táo quân 2018'

Giải trí 06/12/2017 16:31

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa có những tiết lộ đầu tiên về "Táo quân 2018". Chương trình năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng nhiều điều thú vị và hấp dẫn.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam tiết lộ hiện chương trình Táo quân 2018 đang casting thêm nhân tố mới. “Các diễn viên tham gia Táo quân được yêu cầu tập kỹ lưỡng. Bởi những vấn đề đưa ra trong chương trình không phải dễ dàng để nói. Các diễn viên còn cần phải hiểu các mạch ngầm trong đó”, ông cho biết.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lần đầu tiết lộ những điều thú vị trong chương trình 'Táo quân 2018' - Ảnh 1
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ những điều mới mẻ về chương trình Táo quân 2018 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đạo diễn phim Nhà có ba chị em cũng không ngại chia sẻ thêm về thông tin hai bộ phim Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018. Ông cho biết sẽ không chọn cách quảng bá phim và nếu có thì chỉ đưa một phần nhỏ với ý đồ là làm nổi bật câu chuyện của Táo quân năm nay.

Ông nói trên Thanh Niên: “Khán giả xem Táo quân là xem Táo quân chứ không xem phim truyền hình ở đó”.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lần đầu tiết lộ những điều thú vị trong chương trình 'Táo quân 2018' - Ảnh 2
Chương trình Táo quân năm nay sẽ mang tính báo chí khá nhiều - Ảnh: Internet

Ông cho biết do năm nay xã hội có nhiều sự kiện và biến động lớn nên kịch bản sẽ dày hơn những năm trước. Ngoài tính sân khấu, kịch bản Táo quân 2018 sẽ mang tính báo chí.

Dù khung sườn được dựng lên khá sớm nhưng kịch bản vẫn sẽ được chỉnh sửa và thay đổi rất nhiều trước khi chương trình được chính thức ghi hình. Táo quân 2018 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả khắp cả nước nhiều điều thú vị, mới lạ và hấp dẫn nhất.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải lần đầu tiết lộ những điều thú vị trong chương trình 'Táo quân 2018' - Ảnh 3
Táo quân 2018 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị và bất ngờ cho khán giả vào dịp Tết - Ảnh: Internet

Từ khóa:   táo quân táo quân 2018 đạo diễn đỗ thanh hải táo quân 2018 có gì mới

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 39 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 24 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp