Hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Đám cưới đơn giản nhưng những con số khủng này thì rất dễ gây hoảng

Hôm qua 31/10, "đám cưới thế kỷ" của Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã diễn ra dưới sự chứng kiến, chúc phúc của dòng họ hai bên và nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Ngoài ra, lễ cưới còn nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông cũng như đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới.

Theo Ngoisao.vn, dưới đây là những con số "khủng" được Song Joong Ki và Song Hye Kyo chi ra cho đám cưới.

Mặc dù hôn lễ của cặp đôi Hậu duệ mặt trời đã kết thúc nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng bàn luận về những điều thú vị xoay quanh nó. Đặc biệt, vấn đề được nhiều khán giả tò mò chính là đôi vợ chồng trẻ đã chi bao nhiêu cho ngày trọng đại cuộc đời mình.

Địa điểm tổ chức đám cưới tại khách sạn Shilla: Hơn 2 tỷ đồng

Sau khi hôn lễ của cặp đôi Song - Song kết thúc, một trang báo của Trung Quốc đã có bài viết tiết lộ tổng chi phí mà đôi vợ chồng trẻ đầu tư cho lễ cưới của mình. Theo bài viết, giá thuê phòng cưới Yeong Bin Gwan (tầng 1, khách sạn Shilla) là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí ăn uống cho khoảng 250 khách mời tại đây gần 700 triệu đồng.

Hoa trang trí sân khấu: 200 triệu đồng

Có thể thấy, không gian tiệc cưới của Song - Song ngập tràn trong hoa tươi. Ước tính, số tiền mà cặp đôi bỏ ra cho không gian cưới đầy hoa này ít nhất 200 triệu đồng.

Hoa cưới: Gần 7 triệu đồng

Bó hoa trắng nhỏ xinh, đơn giản mà Song Hye Kyo cầm vào lễ đường là hoa linh lan hay còn gọi là "nước mắt của mẹ", mang biểu tượng trong trắng, thuần khiết và hạnh phúc. Chi phí cho bó hoa này có giá gần 7 triệu đồng.

Nhẫn cưới: 450 triệu đồng

Cặp nhẫn cưới giản dị nhưng được thiết kế vô cùng tinh xảo mà Song - Song trao cho nhau được làm từ vàng trắng. Cặp nhẫn này nằm trong bộ sưu tập Bee My Love của Chaumet (Pháp). Giá của cặp nhẫn này khoảng 450 triệu đồng.

Trang phục cưới: Khoảng 3,2 tỷ

Váy cưới giản dị mà Song Hye Kyo khoác lên mình hôm qua nằm trong bộ sưu tập của Dior. Mỗi chiếc váy cưới trong bộ sưu tập này có giá khoảng 3,1 tỷ đồng, được may thủ công, và phải mất hơn 3 tháng để hoàn thành.

Bên cạnh đó, bộ vest đen lịch lãm mà Song Joong Ki mặc tại đám cưới cũng đến từ thương hiệu Dior với giá khoảng 107 triệu đồng.