Hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Đám cưới đơn giản nhưng những con số khủng này thì rất dễ gây hoảng

Giải trí 01/11/2017 10:46

Trang phục cưới trị giá 3,2 tỷ đồng, địa điểm tổ chức hôn lễ hơn 2 tỷ đồng... đó là vài con số "khủng" về chi phí mà cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã không ngần ngại đầu tư cho ngày trọng đại của mình, chưa kể . Ngoài ra, còn những con số khác liên quan đám cưới thế kỷ này hẳn sẽ khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Hôm qua 31/10, "đám cưới thế kỷ" của Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã diễn ra dưới sự chứng kiến, chúc phúc của dòng họ hai bên và nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Ngoài ra, lễ cưới còn nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông cũng như đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới.

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Đám cưới đơn giản của cặp đôi Hậu duệ mặt trời hôm qua khiến nhiều người kinh ngạc với những con số "khủng" - Ảnh: Internet

Mặc dù hôn lễ của cặp đôi Hậu duệ mặt trời đã kết thúc nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng bàn luận về những điều thú vị xoay quanh nó. Đặc biệt, vấn đề được nhiều khán giả tò mò chính là đôi vợ chồng trẻ đã chi bao nhiêu cho ngày trọng đại cuộc đời mình.

Theo Ngoisao.vn, dưới đây là những con số  "khủng" được Song Joong Ki và Song Hye Kyo chi ra cho đám cưới.

Địa điểm tổ chức đám cưới tại khách sạn Shilla: Hơn 2 tỷ đồng

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Để thuê được địa điểm tổ chức ngoài trời với phong cách truyền thống, cặp đôi Song - Song phải chi hơn 1,5 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Sau khi hôn lễ của cặp đôi Song - Song kết thúc, một trang báo của Trung Quốc đã có bài viết tiết lộ tổng chi phí mà đôi vợ chồng trẻ đầu tư cho lễ cưới của mình. Theo bài viết, giá thuê phòng cưới Yeong Bin Gwan (tầng 1, khách sạn Shilla) là hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí ăn uống cho khoảng 250 khách mời tại đây gần 700 triệu đồng.

Hoa trang trí sân khấu: 200 triệu đồng

Có thể thấy, không gian tiệc cưới của Song - Song ngập tràn trong hoa tươi. Ước tính, số  tiền mà cặp đôi bỏ ra cho không gian cưới đầy hoa này ít nhất 200 triệu đồng.

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Cặp đôi tốn ít nhất 200 triệu để không gian cưới tràn ngập trong hoa tươi - Ảnh: Internet

Hoa cưới: Gần 7 triệu đồng

Bó hoa trắng nhỏ xinh, đơn giản mà Song Hye Kyo cầm vào lễ đường là hoa linh lan hay còn gọi là "nước mắt của mẹ", mang biểu tượng trong trắng, thuần khiết và hạnh phúc. Chi phí cho bó hoa này có giá gần 7 triệu đồng.

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Bó hoa cưới tuy bé nhưng giá trị của nó lại không hề nhỏ như mọi người vẫn tưởng - Ảnh: Internet

Nhẫn cưới: 450 triệu đồng

Cặp nhẫn cưới giản dị nhưng được thiết kế vô cùng tinh xảo mà Song - Song trao cho nhau được làm từ vàng trắng. Cặp nhẫn này nằm trong bộ sưu tập Bee My Love của Chaumet (Pháp). Giá của cặp nhẫn này khoảng 450 triệu đồng.

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Nhẫn cưới đơn giản được làm từ vàng trắng và kim cương - Ảnh: Internet

Trang phục cưới: Khoảng 3,2 tỷ

Váy cưới giản dị mà Song Hye Kyo khoác lên mình hôm qua nằm trong bộ sưu tập của Dior. Mỗi chiếc váy cưới trong bộ sưu tập này có giá khoảng 3,1 tỷ đồng, được may thủ công, và phải mất hơn 3 tháng để hoàn thành.

Bên cạnh đó, bộ vest đen lịch lãm mà Song Joong Ki mặc tại đám cưới cũng đến từ thương hiệu Dior với giá khoảng 107 triệu đồng.

Những con số khủng khiếp trong hôn lễ Song Joong Ki - Song Hye Kyo
Trang phục cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều thuộc nhãn hàng thời trang Dior - Ảnh: Internet

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Điểm mặt dàn sao đình đám châu Á đổ bộ 'đám cưới thế kỷ'

Hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo hội tụ dàn khách mời toàn những tên tuổi nổi tiếng châu Á.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo

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