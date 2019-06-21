Hoàng Thùy Linh xinh xắn trong trang phục dân tộc Mèo tại buổi ra mắt MV mới

Chiều tối 19/6, Hoàng Thùy Linh đã có buổi giới thiệu MV mới "Để Mị nói cho mà nghe" tại TP.HCM.

Đây là sản phẩm âm nhạc của Hoàng Thùy Linh kế tiếp MV Fall In Love phát hành từ tháng 10/2018. Nội dung MV có lẽ như chính lời của "thầy giáo" trong cảnh mở đầu: “Một cô gái xinh đẹp luôn luôn khát khao mong ước được trở nên tự do” và toàn bộ câu chuyện của MV là giấc mơ của cô gái. Hoàng Thùy Linh tại buổi họp báo Cô gái ấy chính là nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Hoàng Thùy Linh đã hóa thân vào nhân vật Mị để nói lên những khát khao của mình. Những khát khao đó là gì? Câu trả lời là một câu hát khá ấn tượng, đó là: “Để Mị nói cho mà nghe”.

MV được thực hiện bởi ê-kíp rất trẻ: Nhu Đặng làm đạo diễn, Thịnh Kainz và Kata Trần viết nhạc, lời rap là của T-Bass, Thịnh Kainz và Kata Trần. Ca khúc của MV là một bản nhạc pop, có cấu trúc 2 đoạn đơn, đoạn 2 phát triển từ chất liệu của đoạn 1 nhưng “legato”, mượt mà hơn. Giai điệu duyên dáng, dễ thương trên nền tiết tấu khá sôi động, rất “bắt tai” người nghe.

Hoàng Thùy Linh tại buổi ra mắt MV Giai điệu âm nhạc dựa trên điệu thức 5 âm, đem đến cho người nghe cảm giác rất Việt Nam, nhưng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, mang tính hiện đại. Đặc biệt tựa đề của ca khúc Để Mị nói cho mà nghe được dùng như một câu “key” mở đầu cho ca khúc và được lặp lại nhiều lần và gây được ấn tượng. “Để Mị nói cho mà nghe” hy vọng có thể trở thành “hot trend” của MV này. Ngoài ra, MV lần này cũng là một lời động viên dành cho các em học sinh lớp 12 trước kì thi cuối cấp. Chắc chắn có không ít những bạn phải học hành trong cảnh áp lực đè nặng về thành tích, xem những tác phẩm văn học như những thử thách khó khăn phải vượt qua. Trong khi chẳng một tác phẩm hay nhân vật nào có tội cả, ai cũng có một đời sống riêng. Thay vì chịu đựng, chúng ta hãy đón nhận theo cách thoải mái và chân thành nhất, đó mới là điều mà những nhà văn muốn gửi gắm. Hoàng Thùy Linh cùng những người bạn “Để Mị nói cho mà nghe” là phát súng đầu tiên cho một chuỗi dự án sắp tới của Hoàng Thùy Linh. Đây không chỉ là một sự trở lại đơn thuần với diễn đàn âm nhạc mà là những gì Hoàng Thùy Linh muốn cho công chúng hiểu về mình, bằng những sản phẩm được lao động quyết liệt và toàn diện.

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