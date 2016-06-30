Fabiane Niclotti, Hoa hậu Brazil 2004, được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở thành phố Gramado, thuộc bang Rio Grande do Sul tối 28/6.

Trang G1 cho biết anh trai của Fabiane Niclotti là người đã thông báo với cảnh sát sau khi cố gắng gọi điện cho em gái không được.

Thanh tra cảnh sát Gustavo Barcellos cho hay không phát hiện vết thương hoặc dấu bầm tím trên cơ thể nạn nhân. Bên cạnh đó, căn phòng cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của sự xô xát, bạo lực trước đó.

Trong khi phía cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức, dư luận đồn đoán đây là một vụ tự tử.

Fabiane Niclotti đăng quang Hoa hậu bang Rio Grande do Sul vào năm 2003. Sau đó, cô tham gia cuộc thi Miss Brazil 2004 và giành chiến thắng. Người đẹp tiếp tục đại diện Brazil tranh tài ở đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2004 (diễn ra tại Ecuador) nhưng không lọt vòng bán kết.

Hiện, cảnh sát tiếp tục điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

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