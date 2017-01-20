Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này

Giải trí 20/01/2017 10:21

Tình cũ Phan Thành từng bị dân mạng 'bóc mẽ' việc dùng đi dùng lại chiếc váy màu đen trong mọi sự kiện. Tuy nhiên, Thúy Vi hiện tại đã khác xưa thế này.

Hot girl Cà Mau là danh xưng mọi người dành cho Thúy Vi (SN 1998, Cà Mau) khi vướng chuyện tình cảm ồn ào với đại gia Phan Thành. Cuộc sống giàu có, thu nhập... của cô gái này luôn được dân mạng quan tâm vì sự mập mờ và "ảo tưởng". Chính người trong cuộc cũng từng lên tiếng, mọi thứ cô chia sẻ trên Facebook đều có sự pha trộn thật - giả trong đó.

9X từng tiết lộ mức thu nhập 40 triệu đồng/tháng và có khi còn cao hơn thế nữa từ các công việc PR... sau nổi tiếng. Được mọi người biết đến và nhận không ít "gạch đá", song chính nhờ vậy Thúy Vi càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Trước đây, nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Thúy Vi, mọi người sẽ thấy một sự trùng hợp đến bất ngờ từ các trang phục mà cô hay diện trong dịp đi ăn uống, dự sự kiện, gặp gỡ bạn bè...

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 1
Trang phục đen có viền trắng nổi bật được Thúy Vi sử dụng vào ngày 25/6 khi đi ăn ở một nhà hàng sanh chảnh. Đến khoảng hơn 1 tháng sau, đêm 29/7, hot girl Cà Mau lại diện chiếc váy này vui chơi cùng bạn bè trong một quán bar.

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 2
Bộ váy đen đơn giản khác cũng được 9X tuyên bố thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng sử dụng lại. Cô cũng khéo léo mix lại kiểu áo khoác choàng bên ngoài để tạo sự khác biệt. 

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 3
Cô gái 18 tuổi cũng tận dụng tối đa chiếc váy này tại một nhà hàng sang trọng khác. Chính sự "nhàm chán" trong trang phục của "tình cũ" đại gia Phan Thành khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu tủ đồ hàng hiệu, có giá trị cô từng khoe chỉ có bấy nhiêu đây để cô thay đi thay lại đến phát chán hay sao?

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 4
Mỗi khi gặp bạn bè, Thúy Vi cũng chỉ có "một màu" duy nhất. Trên trang cá nhân của cô hầu như chỉ toàn màu "đen". Không ít thành viên mạng bình luận, các trang phục của Thúy Vi hầu như đơn giản và dễ dàng tìm mua ở mọi cửa hàng...

Đứng giữa các hoài nghi của cư dân mạng, Thúy Vi đáp trả bằng cách tung hết loạt trang phục của mình lên Facebook. Theo đó, cô gái Cà Mau cho hay bản thân thích màu đen chứ không hề có chuyện thiếu đồ mặc đến mức như nhiều tin đồn.

Vừa qua, cô tiếp tục gây choáng khi tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, Thúy Vi đã từng can thiệp 'dao kéo' để trùng tu nhan sắc. Trước đây, một người bạn của Thúy Vi từng tiết lộ rằng cô đang muốn xóa bỏ các chuyện quá khứ là chuẩn bị cho hành trình tấn công vào showbiz. Tuy nhiên, vừa qua Thúy Vi bất ngờ tuyên bố sắp tới sẽ bán mỹ phẩm khiến ai cũng ngỡ ngàng và không hiểu rõ mục đích của 'hot girl thị phi' này.

Đoạn clip quay ngẫu hứng của Thúy Vi trong lúc thực hiện bộ ảnh quảng cáo mới đây khiến ai cũng choáng và có cái nhìn khác về 9X này. Trong clip, cô diện bộ váy ren, mái tóc dàu thả buông, thần thái gương mặt biểu cảm cùng vòng 1 được 'khoe' khéo léo gợi cảm khiến không ít người xem điêu đứng.

Cộng thêm hiệu ứng quay slowmotion, dân mạng khó có thể rời mắt trước từng động tác nghiêng người, hất tóc đến nở nụ cười rạng rỡ của hot girl sinh năm 1998.

Mặc các chiêu trò ồn ào của Thúy Vi trước đây, đa số dân mạng không thể không công nhận trong clip, nhìn Thúy Vi đẹp một cách xuất sắc.

Bỏ qua thời dùng lại quần áo, Thúy Vi bây giờ đã khác xưa. Trong bộ ảnh thời trang mới, hot girl diện những bộ trang phục của một NTK nổi tiếng. Và ai cũng bất ngờ hơn khi biết được giá trị của những trang phục này. 

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 5
Chiếc váy đen đấy gợi cảm này có mức giá là 4 triệu đồng. 

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 6

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 7
Với các đường cắt táo bạo, tinh tế... bộ váy có mức giá 7 triệu đồng.

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 8
Thúy Vi hoàn toàn lột xác trong những 'bộ cánh' thời thượng.

Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này - Ảnh 9
Nhan sắc hiện tại của Thúy Vi sau nhiều lần trùng tu nhan sắc.

 

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