Hết thời mặc lại đồ cũ, Thúy Vi bây giờ đã diện váy với mức giá choáng thế này

9X từng tiết lộ mức thu nhập 40 triệu đồng/tháng và có khi còn cao hơn thế nữa từ các công việc PR... sau nổi tiếng. Được mọi người biết đến và nhận không ít "gạch đá", song chính nhờ vậy Thúy Vi càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Hot girl Cà Mau là danh xưng mọi người dành cho Thúy Vi (SN 1998, Cà Mau) khi vướng chuyện tình cảm ồn ào với đại gia Phan Thành. Cuộc sống giàu có, thu nhập... của cô gái này luôn được dân mạng quan tâm vì sự mập mờ và "ảo tưởng". Chính người trong cuộc cũng từng lên tiếng, mọi thứ cô chia sẻ trên Facebook đều có sự pha trộn thật - giả trong đó.

Trước đây, nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Thúy Vi, mọi người sẽ thấy một sự trùng hợp đến bất ngờ từ các trang phục mà cô hay diện trong dịp đi ăn uống, dự sự kiện, gặp gỡ bạn bè...

Đứng giữa các hoài nghi của cư dân mạng, Thúy Vi đáp trả bằng cách tung hết loạt trang phục của mình lên Facebook. Theo đó, cô gái Cà Mau cho hay bản thân thích màu đen chứ không hề có chuyện thiếu đồ mặc đến mức như nhiều tin đồn.

Vừa qua, cô tiếp tục gây choáng khi tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, Thúy Vi đã từng can thiệp 'dao kéo' để trùng tu nhan sắc. Trước đây, một người bạn của Thúy Vi từng tiết lộ rằng cô đang muốn xóa bỏ các chuyện quá khứ là chuẩn bị cho hành trình tấn công vào showbiz. Tuy nhiên, vừa qua Thúy Vi bất ngờ tuyên bố sắp tới sẽ bán mỹ phẩm khiến ai cũng ngỡ ngàng và không hiểu rõ mục đích của 'hot girl thị phi' này.

Đoạn clip quay ngẫu hứng của Thúy Vi trong lúc thực hiện bộ ảnh quảng cáo mới đây khiến ai cũng choáng và có cái nhìn khác về 9X này. Trong clip, cô diện bộ váy ren, mái tóc dàu thả buông, thần thái gương mặt biểu cảm cùng vòng 1 được 'khoe' khéo léo gợi cảm khiến không ít người xem điêu đứng.

Cộng thêm hiệu ứng quay slowmotion, dân mạng khó có thể rời mắt trước từng động tác nghiêng người, hất tóc đến nở nụ cười rạng rỡ của hot girl sinh năm 1998.

Mặc các chiêu trò ồn ào của Thúy Vi trước đây, đa số dân mạng không thể không công nhận trong clip, nhìn Thúy Vi đẹp một cách xuất sắc.

Bỏ qua thời dùng lại quần áo, Thúy Vi bây giờ đã khác xưa. Trong bộ ảnh thời trang mới, hot girl diện những bộ trang phục của một NTK nổi tiếng. Và ai cũng bất ngờ hơn khi biết được giá trị của những trang phục này.