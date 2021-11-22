Hết mặc đồ bục chỉ, H'Hen Niê còn tự bóc phốt mình mặc váy trái nữa đây này

Giải trí 22/11/2021 11:35

Người hâm mộ được một phen cười bò khi nàng Hậu chia sẻ hình ảnh mặc váy trái của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội, Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 H'Hen Niê đã khiến khán giả cười lăn khi đăng tải clip chia sẻ về cảnh mặc trái váy nhưng tung tăng sống ảo, đến khi phát hiện thì đã muộn rồi.

Hết mặc đồ bục chỉ, H'Hen Niê còn tự bóc phốt mình mặc váy trái nữa đây này - Ảnh 1

Ảnh cắt từ clip, zoom cận cảnh sự nhầm lẫn của H'Hen Niê.

Theo đó, sau khi đi quay khuya về, H'Hen Niê quyết định thả một bức ảnh selfie với bra và chân váy ngắn màu hồng neon trước gương, khoe body mlem hết sức. Đến lúc này, khi cởi đồ để đi ngủ, cô nàng mới phát hiện ra mình đã mặc váy ngược, lộn mặt bên trong ra ngoài.

Hết mặc đồ bục chỉ, H'Hen Niê còn tự bóc phốt mình mặc váy trái nữa đây này - Ảnh 2

Khi chụp ảnh selfie cuối ngày, nàng Hoa hậu mới biết mình đã mặc váy ngược.

Chuyện lỗi trang phục không phải là hiếm gặp trong showbiz, nhưng có vẻ như bông Hậu người Ê-đê lại dính chưởng nhiều hơn ai hết. Trước đó, khi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế, chân dài này cũng gặp sự cố khi diện đồ bục chỉ. 

Hết mặc đồ bục chỉ, H'Hen Niê còn tự bóc phốt mình mặc váy trái nữa đây này - Ảnh 3

Lên hình thì xịn sò, sang chảnh là thế.

Hết mặc đồ bục chỉ, H'Hen Niê còn tự bóc phốt mình mặc váy trái nữa đây này - Ảnh 4

Nhưng ai biết đâu, bộ đồ lại bục chỉ, chắp vá lôm côm, trông thảm thương thế này. Không rõ do hoạt động mạnh đến bục cả đồ hay vì muốn siết lại trang phục cho vừa với cơ thể mà HHen Niê và ekip phải dùng đến giải pháp "tạm bợ" như thế này.

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