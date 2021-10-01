Hậu dừng làm từ thiện, Việt Hương hóa gái ế, liên tục “xin xỏ” để được cầu hôn

Việt Hương hóa thân thành gái ế lâu năm, liên tục xin xỏ các chàng trai trong chương trình để được...cầu hôn 1 lần trong đời.

“Tiếp chiêu đi chờ chi”vừa lên sóng tập 1 với nhiều nội dung hài hước, hấp dẫn. Các diễn viên đã thích ứng tốt ở hàng loạt tình huống nhằm mang đến tiếng cười cho khán giả. Vòng 2 của chương trình “Tiếp chiêu đi chờ chi” yêu cầu người chơi phải tự ghép cặp và diễn theo chủ đề chương trình đưa ra. Với yêu cầu tạo ra những tình huống cầu hôn tạo được tiếng cười, các thành viên phải tự ghép cặp cùng nhau. Việt Hương nhanh chóng chọn Tuấn Dũng, Nam Em ghép cặp cùng Hữu Tín và để lại cặp đôi trớ trêu Thuận Nguyễn - Hoàng Phi.

Tưởng chừng Nam Em sẽ có màn cầu hôn lãng mạn cùng Hữu Tín, nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng “ê mặt” trước sự phũ phàng của bạn diễn. Hữu Tín đã thẳng thừng từ chối lời nhỏ ý của Nam Em. Anh nói: “Người sáng sủa, đẹp đẽ như em mà cứ để anh xua đuổi. Em không sợ bị đánh giá hả? Giờ tôi đã hiểu đâu là tình yêu đích thực, đâu là mẫu người mà tôi chọn”. Mặc cho Nam Em đau khổ cầu xin, Hữu Tín vẫn mặc kệ. Anh còn cho rằng Nam Em đang cưỡng hôn mình.

Tương tự Nam Em, sau khi bàn bạc Việt Hương cũng quyết định hóa thân thành gái ế lâu năm. Nữ danh hài rất mong muốn nhận được lời cầu hôn từ Tuấn Dũng. Cả hai vào vai cặp tình nhân cao tuổi quyết định đến với nhau sau nhiều năm bị gia đình ngăn cấp. Việt Hương nôn nóng đến mức phải thúc giục Tuấn Dũng tặng hoa cho mình. Cô nói: “Tặng nhanh lên đi không còn thời gian nữa rồi”. Cả hai vở kịch ứng tác nhanh tại sân khấu đều mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả truyền hình. Tại vòng 3 của "Tiếp chiêu đi chờ chi", toàn bộ 6 thành viên sẽ cùng thể hiện tài năng cùng nhau trong một tiểu phẩm. Vào vai nữ thầy bói, Việt Hương đã lý giải nguyên nhân Nam Em luôn gặp trắc trở trên con đường tình duyên. Cô cho rằng Nam Em 500 năm trước có mối tình với một … con cá mập. Dù đầu thai nhiều kiếp, nhưng con cá mập vẫn cố gắng đeo bám Nam Em khiến đường tình duyên của hoa khôi ảnh hưởng. Với hàng loạt lý lẽ về tâm linh, Việt Hương đã làm Hoàng Phi, Nam Em, Hữu Tín tin răm rắp. Vở kịch kết thúc ở cảnh “thầy bói” Việt Hương bị tóm gọn vì tội truyền bá mê tín dị đoan. Nội dung vòng 3 cũng phản ánh thực tế bên ngoài xã hội. “Tiếp chiêu đi chờ chi”tiếp tục phát sóng lúc 20h30 thứ 5 hàng tuần trên HTV7.

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