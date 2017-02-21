'Góa phụ nhí' lập kỷ lục khán giả theo dõi sau 2 ngày lên sóng

Thông điệp nhân văn, nội dung sâu sắc và cùng với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên tài năng, xinh đẹp của màn ảnh Bollywood, “Góa phụ nhí” đã được tôn vinh “Chương trình mang thông điệp xã hội xuất sắc nhất” tại Giải thưởng “Indian Telly Awards 2015”.

Khai thác đề tài nhạy cảm của xã hội Ấn Độ là tảo hôn, góa phụ, bên cạnh những tiếng cười và sự hồn nhiên trẻ thơ, phim còn lột tả và đề cập một cách chân thực về những góc khuất đớn đau chốn “địa ngục trần gian” của những phận đời phụ nữ chẳng may mất chồng.

Mới đây, bộ phim cũng đã được ra mắt khán giả Việt Nam trên kênh TodayTV vào lúc 20h00 mỗi ngày và điều bất ngờ là chỉ sau 2 tập đầu tiên được lên sóng, bộ phim đã lập tức lọt “Top 20 chương trình có thị phần khán giả cao nhất khung giờ Vàng” tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội, và “Góa phụ nhí” cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm của rất nhiều khán giả. Một cuộc khảo sát nhỏ trên công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, khi gõ từ khóa “ góa phụ nhí ” đã có khoảng 332.000 kết quả hiện ra chỉ sau 0,36 giây tìm kiếm.

Có thể nói, cách khai thác câu chuyện có thật về những vấn nạn vẫn đang còn tồn tại trong xã hội Ấn Độ, nhà sản xuất “Cô dâu 8 tuổi” lại một lần nữa làm dấy lên làn sóng tranh luận của các “mọt phim” Ấn.

Bởi trước đây, Sphere Origins cũng đã quá thành công khi tiên phong khai thác câu chuyện tảo hôn và những hệ lụy của vấn nạn này trong câu chuyện phim “Cô dâu 8 tuổi”.

Bởi thế, ở “Góa phụ nhí”, chuyện đời của một góa phụ 9 tuổi cũng thực sự khiến người xem phải cảm thán. Ngay sau khi xem tập đầu tiên của bộ phim, khán giả Trang Mai Phạm không giấu được xúc động: “Hôm qua coi tập cuối Cô dâu 8 tuổi rưng rưng mà phải trốn ra chỗ khác khóc. Nay coi Góa phụ nhí nhìn bé nó ngây thơ mà chạnh lòng”.

Cùng cảm xúc, chị Thanh Hoa- một khán giả tại Tp.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thương cô bé Gangaa quá đi, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh trở thành góa phụ rồi, mới coi có mấy tập thôi mà khóc quá chừng rồi”.



Nếu những ai đã trót yêu mến một Anandi trẻ con, hồn nhiên trong “Cô dâu 8 tuổi” thì sang “Góa phụ nhí”, bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường lại được thể hiện một cách sắc nét qua lối diễn xuất của ngôi sao nhí Ruhana Khanna.

Và điều này cũng dấy lên làn sóng tranh luận giữa các “mọt phim”, thậm chí nhiều khán giả còn đưa ra những điểm so sánh giữa hai ngôi sao nhí đáng yêu này. Là khán giả yêu thích phim Ấn Độ, Linh Chi cho biết: “Sau khi bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” kết thúc mình có phần cảm thấy hơi hụt hẫng vì mình và gia đình dường như đã quá quen thuộc với bộ phim này rồi. Cứ đúng 8 giờ tối là gia đình mình cùng nhau ngồi xem phim.

Rồi sau khi xem qua vài tập của bộ phim “Góa phụ nhí”, mình tiếp tục bị cô bé Gangaa chinh phục. Cô bé thật sự rất đáng yêu, dễ thương và mình cực kỳ thích tính cách mạnh mẽ, hoạt bát của em ấy”.

Bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hồn nhiên của Gangaa đốn tim triệu khán giả thì việc được gặp lại những ngôi sao của series “Cô dâu 8 tuổi” như bà cô Subhadra độc đoán hay bác sĩ Anan tốt bụng trong “Cô dâu 8 tuổi” cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của người xem.

Tái ngộ khán giả trong vai Kanta- một góa phụ đại diện cho những lớp người lưu giữ các hủ tục xưa cũ, nữ diễn viên gạo cội Sushmita Mukherjee lại một lần nữa khiến người xem liên tưởng đến bà cô Subhadra độc đoán trong “Cô dâu 8 tuổi”. Khán giả Hồng Phúc chia sẻ: “Bà cô Kanta mẹ của bác sĩ Anan trong “Góa phụ nhí” cũng dữ dằn không kém bà Subhadra trong “Cô dâu 8 tuổi”. Mình rất thích cách diễn của bà ấy. Bà ấy thật là lợi hại”.