Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn

Giải trí 17/11/2021 17:23

Nữ hoàng nội y Hàn Quốc Shin Jae Eun tập gym mà không thèm mặc quần áo, chỉ dùng khăn che chắn ngực làm dậy sóng dân mạng.

Nàng siêu mẫu đình đám xứ Hàn Shin Jae Eun đã mua rất nhiều dụng cụ thể dục và biến một phần trong ngôi nhà của mình thành phòng tập gym. Và mới đây, cô nàng khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán khi đăng tải một vài bức ảnh hở bạo trong phòng tập tại nhà. Theo đó, cô nàng đã không hề mặc quần áo, chỉ diện duy nhất một chiếc quần lót mỏng dính và che chắn bầu ngực bằng chiếc khăn tắm.

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1

Trong ảnh, mái tóc dài màu đen được mỹ nhân 9X buộc cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất chính là Shin Jae Eun chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen khi tập thể dục.

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2

Ở góc máy khác, người mẫu nội y khoe lưng trần và vòng 3 bốc lửa, chiếc khăn giờ đây được vắt sang một bên vai. Bức ảnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, thu hút hơn 145.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận.

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3

Chân dài Shin Jae Eun đã bước qua tuổi 30 nhưng cô nàng này vẫn sở hữu gương mặt ngây thơ, xinh xắn với làn da trắng muốt không tì vết và thân hình bốc lửa. Cô nàng chỉ mới bước vào nghề người mẫu vào năm 2018 và cô nhanh chóng nổi lên nhờ thường xuyên khoe hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. 

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4

Cô từng gây bão mạng khi đăng ảnh bán khỏa thân đứng tạo dáng trong bồn tắm, chỉ dùng chiếc gáo gỗ khéo léo che đi vòng 1. Ở khoảnh khắc thứ 2, "nữ hoàng nội y" Hàn Quốc phô trọn vòng 1 "khủng" trước ống kính. 

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 5

Bộ ảnh quá nóng bỏng của Shin Jae Eun gây sốt cộng đồng mạng châu Á.

Gái xinh Hàn Quốc đi tập gym chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dùng khăn che ngực khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 6

Người đẹp 9X vốn tốt nghiệp khoa Kiến trúc, Đại học Hongik ở cơ sở Sejong. Nhờ đăng ảnh trên Instagram, Shin Jae Eun được một nhiếp ảnh gia phát hiện và mời cô làm mẫu ảnh. 

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