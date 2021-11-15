Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần

Giải trí 15/11/2021 10:22

Dù diện nội y kín đáo nhưng nàng vẫn trông quyến rũ hết nấc.

Chân dài Trà Vinh tung bộ ảnh đồ lót kín đáo nhưng vẫn quyến rũ hết nấc khiến dân tình khen ngợi hết lời. 

Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần - Ảnh 1

Mỹ nhân 8x chụp nội y trong bối cảnh giường chiếu khiến ai nấy cũng đổ gục vì quá sexy. 

Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần - Ảnh 2

Bộ corset kín đáo, không phô trọn vòng 1 như trước đây đã giúp nữ hoàng nội y "nâng chỗ cần nâng, đỡ chỗ cần đỡ".

Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần - Ảnh 3

Bộ ảnh kín đáo đã chiếm cảm tình của người hâm mộ bởi đây là lần 'hiếm có khó tìm' của người đẹp chăm hở bạo. Nhiều người còn cho rằng, lần này cô kín đáo như vậy là bởi muốn che đi vòng 1 đang ngày cang xập xệ của mình.Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần - Ảnh 4

Trước đó, người đẹp bị dân tình la ó vì o ép vòng 1 quá đà đến ngột thở, có người còn chê bai thẳng thừng 'lép mà ráng ép' hay "ngực giống đột biến quá".

Bị chê vòng 1 xập xệ, Ngọc Trinh lại diện nội y nhưng kín đáo hẳn, đúng là hiếm mới có một lần - Ảnh 5

Thời gian gần đây cô nàng dính phải nhiều ồn ào về chuyện thời trang cũng như thân hình kém nóng bỏng. Khi thì lõa thể phản cảm, lúc lại thấy khuôn ngực như biến mất, chỉ còn là bức tường phẳng phiu trong những bộ ảnh lõa thể phản cảm. Và bộ nội y lần này của Ngọc Trinh đã giúp mọi khuyết điểm của cô được khỏa lấp một cách hoàn hảo.

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