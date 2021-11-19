Drama với Hương Giang bị 'khai quật', NTK Hà Duy thẳng thắn 'Đừng kiếm fame từ chuyện cũ'

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây người đẹp chuyển giới Hương Giang đã chính thức trở lại đường đua Vbiz với vai trò là HLV quyền lực trong một chương trình thực tế về sắc đẹp. Ngay khi vừa mới có động thái quay lại, Hương Giang đã nhận được sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Cũng từ đây mà bao nhiêu lùm xùm trước đây được lôi ra để bàn tán, mới đây nhất có lẽ là đoạn video Hương Giang mặt lạnh tanh, hùng hổ bỏ về ngay trong show thời trang của NTK Hà Duy .

Sự việc xảy ra vào năm 2018, cụ thể Hương Giang và Phạm Hương cùng làm vedette cho bộ sưu tập đầu tiên của NTK Hà Duy. Được biết, Hương Giang đã có mặt tại thảm đỏ của show diễn từ sớm để chụp hình và vào hậu trường make-up, làm tóc, chuẩn bị cho vai trò người mẫu. Tuy nhiên, cô ngồi đợi ở phòng make-up và nghĩ rằng sẽ có người trong ê kíp sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Nhưng đã không có ai đến nhắc Hương Giang, điều đó khiến cô bị trễ hẹn với khán giả, Hương Giang và ekip đã bỏ về giữa lúc sự kiện đang diễn ra.

Khi sự việc này được đào bới lại và tiếp tục mang đến những ồn ào, NTK Hà Duy đã bày tỏ thái độ khó chịu và thẳng thừng tố người đẹp đang mượn chuyện để gây sự chú cho sự trở lại của mình. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Đang cho con bú xong mấy người bạn gửi cho cái này giật nảy cả mình, sữa bắn rơi ra ngoài tung toé. Cười ** luôn, đang ngồi yên cũng dính đạn.

Ôi anh đang bận trông con với kiến tiền lắm. Làm ơn đừng lôi anh vào mấy cái drama để em gái quay lại showbiz và để kiếm fame từ mấy cái drama nhé! Với lại chuyên cũ lắm rồi mà".

NTK Hà Duy hài hước chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân.

Được biết, khi sự việc trên xảy ra, NTK Hà Duy cũng đã rất bất bình và tố Hương Giang có thái độ làm việc không chuyên nghiệp khi có hành động bỏ về như vậy: "Tôi là nhà thiết kế. Và tôi có quyền cắt diễn bất kể người mẫu nào không xuất hiện khi màn trình diễn đã tới trong show diễn của tôi. Tôi không hài lòng khi ekip của mình bị đổ lỗi bởi sự thờ ơ và niềm tin của tôi đặt sai chỗ!".

Phản pháo lại, Hương Giang lên tiếng khẳng định chưa từng đổ lỗi cho ê-kíp, mà chỉ nhận đó là trục trặc cá nhân. Hương Giang cũng cho biết thực sự cảm thấy buồn khi đã thay đồ, trang điểm nhưng không được ai mời lên sân khấu.