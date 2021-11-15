Cách khoe bồ của hội nhà giàu đây mà: Matt Liu dùng xe 8 tỷ tặng Hương Giang đi ăn cưới

Im ỉm ìm im thế mà cả thế giới đều biết cả 2 vẫn đang mặn nồng tha thiết nhờ hàng tá bằng chứng lồ lộ thế này cơ mà.

Còn nhớ thuở mới công khai hẹn hò, nam CEO đã chơi lớn khi tặng bạn gái chiếc siêu xe trị giá 8 tỷ đồng, ngày nhận xế xịn cặp đôi ngọt ngào như vợ chồng son gây sốt khắp mạng xã hội.

Chiếc siêu xe từng gây sốt mạng xã hội, người yêu quốc dân của Hương Giang đã khiến các chị em ghen ty biết chừng nào.

Sau thời gian ở ẩn, im hơi lặng tiếng, cặp đôi gặp phải nhiều đồn đoán cho rằng đã đường ai nấy đi, thì tối qua (14/11), người ta lại thấy Matt Liu lái chiếc siêu xe 8 tỷ tặng cho nàng đi dự đám cưới bạn thân trong sáng cùng ngày. Soi được chi tiết này, dân tình đã chắc nịch, cặp đôi vẫn còn hạnh phúc bên nhau, thậm chí dùng đồ của nhau như vợ chồng son.

Đi dự đám cưới bạn thân, Matt Liu trông cực kỳ bảnh bao và phong độ.

Matt Liu bị team qua đường bắt gặp đi chiếc siêu xe 8 tỷ từng tặng Hương Giang lúc mới hẹn hò. Đúng là cách khoe bồ của hội người giàu đây mà, đi dự đám cưới cũng không quên chứng minh đang mặn nồng với Hương Giang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-khoe-bo-cua-hoi-nha-giau-day-ma-matt-liu-dung-xe-8-ty-tang-huong-giang-di-an-cuoi-436517.html