Hương Giang check in trong bồn tắm, khoe đôi chân trần dài miên man dưới làn nước khiến dân tình "xịt máu mũi"

Giải trí 13/11/2021 08:49

Khoảnh khắc trong bồn tắm của Hương Giang khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Giữa đêm, Hương Giang đăng tải bức ảnh check in trong bồn tắm kèm chia sẻ: "Mỗi cuối ngày về nhà chỉ cần thế này là tiêu tan hết mọi thứ". Đáng chú ý, Hương Giang đã không ngần ngại khoe đôi chân trần dài miên man ngấp nghé dưới mặt nước khiến người xem được phen "xịt máu mũi".

Hương Giang check in trong bồn tắm, khoe đôi chân trần dài miên man dưới làn nước khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 1

Có lẽ sau một ngày làm việc vất vả, đến thời điểm mà tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì người đẹp mới được tận hưởng giây phút thư giãn khi được ngâm mình trong bồn tắm. 

Hương Giang vừa trở lại đường đua Vbiz, là HLV của một chương trình sắc đẹp có tiếng vì thế nhất cử nhất động của cô nàng đều được truyền thông chú ý. Đây không phải lần đầu Hương Giang táo bạo khoe cảnh trong bồn tắm, bởi trước đó vào năm 2019, cặp đôi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn bất ngờ chia sẻ loạt ảnh nóng bỏng của Hương Giang khi bán khỏa thân trong bồn tắm ở một khu nghỉ dưỡng.

Hương Giang check in trong bồn tắm, khoe đôi chân trần dài miên man dưới làn nước khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 2

Hương Giang táo bạo chụp ảnh bán khỏa thân khoe lưng trần nuột nà và làn da trắng sứ.

Hương Giang check in trong bồn tắm, khoe đôi chân trần dài miên man dưới làn nước khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 3

Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang thường xuyên diện đồ nóng bỏng khoe đường cong cực gắt đốt mắt khán giả.

Hương Giang check in trong bồn tắm, khoe đôi chân trần dài miên man dưới làn nước khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh 4

Cô nàng vừa có thời gian im hơi lặng tiếng khiến người hâm mộ vô cùng tò mò. Lần trở lại này của Hương Giang hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ mới.

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