Hương Giang được Matt Liu dẫn đi ăn tối cùng hội bạn đại gia nhưng nhất quyết không đứng chung khung hình

Hậu tin đồn chia tay, cặp đôi liên tục lộ "hint" hẹn hò, mới đây nhất là cùng check in tại một nhà hàng.

Hương Giang và bạn trai CEO Matt Liu nhiều lần dính tin đồn chia tay vì không chịu thể hiện tình cảm dành cho nửa kia trước công chúng. Thế nhưng, mới đây, sau 7 tháng ở ẩn, nàng Hậu bắt đầu trở lại đường đua Vbiz, dân tình đã soi ra được một rổ hint yêu đương xoắn quẩy của cặp đôi, đập tan tin đồn chia tay.

Đầu tiên, là hình quả bóng golf có in tên MATT - HG (tên viết tắt của cặp đôi) đính kèm hình trái tim cực ngọt được anh chàng khoe trên trang cá nhân. Hôm nay, chàng còn đưa nàng đi ăn tối cùng hội bạn thân đại gia cơ mà. Dù không công khai nhưng dân mạng đã tinh tế đã nhận ra khi cả 2 người đều check in ở cùng 1 nhà hàng, dù không hề có tấm hình nào chụp chung.

Quả bóng tình yêu của nàng và chàng.

Tối nay ngày 13/11, Hương Giang đăng tải hình ảnh zoom cận đĩa thức ăn ngon mắt và gắn vị trí là ở nhà hàng đúng nơi Matt Liu cũng đang tụ tập bạn bè.

Chàng Matt Liu cũng khoe ảnh đi ăn tối cùng địa điểm với Hương Giang nhưng trong ảnh không hề có hình cùng nàng Hoa hậu chuyển giới. Mặc dù vẫn đồng hành cùng nhau và dành cho nhau nhiều tình cảm nhưng cả 2 vô cùng hạn chế nhắc về nhau. Có vẻ họ không muốn công khai để tránh những ồn ào, thị phi không đáng có trong showbiz Việt. Đây cũng là một cách yêu rất văn minh và tinh tế của cặp đôi được nhiều người ủng hộ.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc Sau khi chính thức tái xuất showbiz, ngồi ghế nóng cùng Hà Anh - Xuân Lan trong chương trình mới, Hương Giang đã tung loạt ảnh "chanh xả" xuống phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-duoc-matt-liu-dan-di-an-toi-cung-hoi-ban-dai-gia-nhung-nhat-quyet-khong-dung-chung-khung-hinh-436263.html