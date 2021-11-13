Hương Giang được Matt Liu dẫn đi ăn tối cùng hội bạn đại gia nhưng nhất quyết không đứng chung khung hình

Giải trí 13/11/2021 22:58

Hậu tin đồn chia tay, cặp đôi liên tục lộ "hint" hẹn hò, mới đây nhất là cùng check in tại một nhà hàng.

Hương Giang và bạn trai CEO Matt Liu nhiều lần dính tin đồn chia tay vì không chịu thể hiện tình cảm dành cho nửa kia trước công chúng. Thế nhưng, mới đây, sau 7 tháng ở ẩn, nàng Hậu bắt đầu trở lại đường đua Vbiz, dân tình đã soi ra được một rổ hint yêu đương xoắn quẩy của cặp đôi, đập tan tin đồn chia tay. 

Đầu tiên, là hình quả bóng golf có in tên MATT - HG (tên viết tắt của cặp đôi) đính kèm hình trái tim cực ngọt được anh chàng khoe trên trang cá nhân. Hôm nay, chàng còn đưa nàng đi ăn tối cùng hội bạn thân đại gia cơ mà. Dù không công khai nhưng dân mạng đã tinh tế đã nhận ra khi cả 2 người đều check in ở cùng 1 nhà hàng, dù không hề có tấm hình nào chụp chung. 

Hương Giang được Matt Liu dẫn đi ăn tối cùng hội bạn đại gia nhưng nhất quyết không đứng chung khung hình - Ảnh 1

Quả bóng tình yêu của nàng và chàng. 

Hương Giang được Matt Liu dẫn đi ăn tối cùng hội bạn đại gia nhưng nhất quyết không đứng chung khung hình - Ảnh 2

Tối nay ngày 13/11, Hương Giang đăng tải hình ảnh zoom cận đĩa thức ăn ngon mắt và gắn vị trí là ở nhà hàng đúng nơi Matt Liu cũng đang tụ tập bạn bè. 

Hương Giang được Matt Liu dẫn đi ăn tối cùng hội bạn đại gia nhưng nhất quyết không đứng chung khung hình - Ảnh 3

Chàng Matt Liu cũng khoe ảnh đi ăn tối cùng địa điểm với Hương Giang nhưng trong ảnh không hề có hình cùng nàng Hoa hậu chuyển giới. Mặc dù vẫn đồng hành cùng nhau và dành cho nhau nhiều tình cảm nhưng cả 2 vô cùng hạn chế nhắc về nhau. Có vẻ họ không muốn công khai để tránh những ồn ào, thị phi không đáng có trong showbiz Việt. Đây cũng là một cách yêu rất văn minh và tinh tế của cặp đôi được nhiều người ủng hộ. 

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc

Sau khi chính thức tái xuất showbiz, ngồi ghế nóng cùng Hà Anh - Xuân Lan trong chương trình mới, Hương Giang đã tung loạt ảnh "chanh xả" xuống phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang CEO Matt Liu Hương Giang và Matt Liu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy