Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh sau đám cưới thế kỷ

Giải trí 24/11/2019 19:48

Sau đám cưới thế kỷ, Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh tại đại tiệc âm nhạc “Highlands Coffee 20 năm – Gắn kết niềm tự hào đất Việt” với hơn 10.000 khán giả.

SVĐ Quân khu 7 trở thành một chảo lửa thật sự trước những màn trình diễn đỉnh cao từ dàn nghệ sỹ đình đám: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Justatee, MIN... liên tục phá đảo đêm đại tiệc với những màn trình diễn không thể đỉnh hơn để chiêu đãi hơn 10.000 fan Việt.

Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh sau đám cưới thế kỷ - Ảnh 1
Đông Nhi thể hiện ca khúc 'Xin anh đừng'

Đông Nhi lần đầu tiên khiến khán giả vỡ òa với màn trở lại sân khấu đầu tiên kể từ sau lễ cưới đình đám qua loạt hit “Vì anh vì ai”, “Xin anh đừng”… cùng những màn vũ đạo đầy lôi cuốn.

Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh sau đám cưới thế kỷ - Ảnh 2
Justatee thể hiện ca khúc 'Đã lỡ yêu em nhiều'
Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh sau đám cưới thế kỷ - Ảnh 3
MIN trình diễn trên sân khấu

Trong khi đó, Justatee cực “sung” liên tục khuấy động bầu không khí, đi từ cảm xúc đầy chân thật qua ca khúc “Đã lỡ yêu em nhiều”, đến một thế giới mơ màng của ca khúc “Thằng điên”, để rồi cháy hết mình khi hòa giọng cùng hàng nghìn fan phía dưới sân khấu qua màn mashup “Forever Alone – Nóng”. 2 giọng ca nữ góp mặt trong đêm diễn là MIN tiếp tục phô diễn giọng ca đầy cảm xúc qua loạt hit quen thuộc.

Đông Nhi hội ngộ Noo Phước Thịnh sau đám cưới thế kỷ - Ảnh 4
Noo Phước Thịnh với 'Nỗi nhớ đầy vơi'

Xuất hiện cuối cùng trong đêm diễn, “Hoàng tử VPOP” Noo Phước Thịnh chứng tỏ bản lĩnh với sân khấu được dàn dựng công phu qua loạt hit như “Nỗi nhớ đầy vơi”, “Wanna stay in love” hay sản phẩm vừa ra mắt “I’m still loving you”.

Như một dấu thăng trong cảm xúc của hơn 10.000 khán giả, đại tiệc âm nhạc “Highlands Coffee 20 năm – Gắn kết niềm tự hào đất Việt” tại TP.HCM là dấu thăng hoàn hảo, đồng thời cũng là điểm cuối trong chuyến hành trình “20 năm – Gắn kết niềm tự hào đất Việt” đầy đáng nhớ.

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Từ khóa:   Đông Nhi Noo Phước Thịnh Min

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