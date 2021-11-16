Đóng cảnh 18+ với Triệu Lệ Dĩnh, bạn diễn bỗng dưng "sinh tình", cô nàng vẫn liều mạng làm việc này

Gặp bạn diễn nam có "phản ứng sinh lý" lúc đóng cảnh nóng, Triệu Lệ Dĩnh xử lý thế nào mà dân tình bảo liều mạng.

Trong bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh có cảnh nóng thân mật cùng bạn diễn Chu Tử Kiêu. Lúc đó cả hai phải cùng nhau "lăn xả" thân mật dưới nền đất. Đúng là cảnh nóng dễ khiến người đóng sinh tình, nam diễn viên Thậm chí Chu Tử Kiêu thú nhận bản thân đã có "phản ứng sinh lý" đáng xấu hổ khi phải nằm trên Triệu Lệ Dĩnh.

Cảnh nóng duy nhất và đáng nhớ nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Cứ tưởng rằng khi xảy ra sự cố như vậy thì cả diễn viên lẫn đoàn làm phim sẽ dừng ngay lại để cho họ lấy lại bình tĩnh. Nhưng không, khi gặp phải tình huống này, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cố gắng hít thở sâu và tập trung diễn, nỗ lực hết sức để hoàn thành cảnh quay. Khi biết được điều này, đa phần khán giả đều cho rằng cô nàng đã quá liều lĩnh.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Tôi không hề có cảm xúc nào khi đó, chỉ nghĩ làm thế nào quay thật tốt để kết thúc".

Sau này, hiện chưa thấy cô nàng nhận thêm một vai diễn có cảnh "da thịt" nào nữa. Có lẽ việc ở thế bị động, nảy sinh động chạm xác thịt với bạn diễn đã để lại những ký ức không mấy tốt đẹp trong thâm tâm của tiểu hoa đán.

Được biết, khi Chu Tử Kiêu có "phản ứng sinh lý", ekip đã chuẩn bị những lớp vải dày để lót giữa thân thể hai diễn viên, tránh để Triệu Lệ Dĩnh tiếp xúc với chỗ nhạy cảm của Chu Tử Kiêu, dẫn đến những tình huống khó xử.

Triệu Lệ Dĩnh đáp lại 'xanh rờn' khi chồng cũ hỏi lý do không sinh con thứ hai Tuy câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh không đi vào đúng trọng tâm nhưng lại được netizen khen hết lời vì minh chứng cho EQ cao vút.

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