Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì…

Giải trí 26/12/2017 15:02

Tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với bộ váy xẻ cao quá đà.

Là mỹ nhân sở hữu 3 vòng gợi cảm, Angela Phương Trinh là tín đồ của mốt thời trang hở bạo. Cô thường xuyên khiến khán giả “bỏng mắt” khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí với những bộ trang phục kiệm vải.

Thời trang đời thường của "Bà mẹ nhí" cũng được nhận xét là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Dù đi dạo biển hay đi dạ tiệc, Angela Phương Trinh đều cố gắng biến mình trở thành mỹ nhân "nóng bỏng" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì… - Ảnh 1
Người khác diện bikini nhưng Angela Phương Trinh lại diện hẳn nội y ra biển - Ảnh: FBNV

Mới đây, người đẹp Mùi ngò gai cùng em gái xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong khi Phương Trang diện bộ váy khá kín đáo thì Phương Trinh lại diện một thiết kế ôm sát màu ánh bạc, để lộ nhiều khoảng hở trên thân hình gợi cảm như siêu mẫu.

Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì… - Ảnh 2
Bộ váy cắt xẻ táo bạo của Angela Phương Trinh khiến nhiều người "bỏng mắt" - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì… - Ảnh 3
Không chỉ xẻ cao phần mông, váy của Algela Phương Trinh còn giúp cô khoe vòng 1 căng tròn - Ảnh: FBNV

Bộ váy khoét sâu phần ngực và xẻ cao ở phần mông giúp Angela Phương Trinh khoe trọn ưu điểm của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô quá mạo hiểm khi diện bộ đầm này, vì nếu chủ nhân sơ ý một chút thôi thì sẽ “lộ hàng” như chơi.

Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì… - Ảnh 4
Không ít người "thót tim", lo lắng người đẹp sẽ “lộ hàng” - Ảnh: Internet
Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng

Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng

Bị nghi ngờ đụng đến "dao kéo", Angela Phương Trinh nhẹ nhàng chia sẻ đoạn clip diện bikini khoe thân hình bốc lửa tự nhiên khiến anti-fan đều phải im lặng.

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