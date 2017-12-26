Đỏ mặt với bộ váy 'xẻ cao tận rốn' của Angela Phương Trinh: Mỗi lúc cô ngồi xuống thì…

Tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với bộ váy xẻ cao quá đà.
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Là mỹ nhân sở hữu 3 vòng gợi cảm, Angela Phương Trinh là tín đồ của mốt thời trang hở bạo. Cô thường xuyên khiến khán giả “bỏng mắt” khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí với những bộ trang phục kiệm vải.
Thời trang đời thường của "Bà mẹ nhí" cũng được nhận xét là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Dù đi dạo biển hay đi dạ tiệc, Angela Phương Trinh đều cố gắng biến mình trở thành mỹ nhân "nóng bỏng" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Mới đây, người đẹp Mùi ngò gai cùng em gái xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong khi Phương Trang diện bộ váy khá kín đáo thì Phương Trinh lại diện một thiết kế ôm sát màu ánh bạc, để lộ nhiều khoảng hở trên thân hình gợi cảm như siêu mẫu.
Bộ váy khoét sâu phần ngực và xẻ cao ở phần mông giúp Angela Phương Trinh khoe trọn ưu điểm của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô quá mạo hiểm khi diện bộ đầm này, vì nếu chủ nhân sơ ý một chút thôi thì sẽ “lộ hàng” như chơi.