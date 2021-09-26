Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi

Giải trí 26/09/2021 15:36

Góp mặt với vai trò đội trưởng tại ““Cầu thủ nhí”” 2021, ST Sơn Thạch bất ngờ kể về câu chuyện đời tư khiến khán giả xúc động. Cạnh đó phong cách ăn mặc chuẩn nam thần của S.T khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi vì quá điển trai.

Chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí” 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/09/2021 với sự góp mặt của ba đội trưởng là ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Mâu Thuỷ cùng sự dẫn dắt của MC Sam và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương.

“Cầu thủ nhí” 2021 là cột mốc đánh dấu năm thứ 11 chương trình được ra mắt với khán giả. Ở năm nay, chương trình sẽ mang đến món ăn tinh thần hoàn toàn mới lạ khi vai trò bảo mẫu đã được thay thế bởi 3 chiếc ghế của 3 vị đội trưởng sẽ đối đầu với nhau, tương ứng là đại diện cho 3 đội bóng trên sân gồm ca sĩ ST Sơn Thạch, ca sĩ Ali Hoàng Dương và siêu mẫu Mâu Thuỷ. Mỗi đội gồm có 5 “Cầu thủ nhí” sẽ đảm nhận ở các vị trị trên sân như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn.

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 1
S.T Sơn Thạch nổi bật với phong cáh thời trang chuẩn Idol, nhưng cũng không kém phần phù hợp với một sân chơi vận động như "Cầu thủ nhí". Ảnh: BTC

Trong tập phát sóng đầu tiên, S.T Sơn Thạch ăn vận phong cách chuẩn Idol nổi bần bật trong 3 vị đội trưởng với quần swag túi hộp đậm chất hiphop, áo sweater cùng với phụ kiện băng đô quấn đầu và choàng khăn xanh cũng là màu sắc của đội rất hợp thời trang và phong cách. Trong S.T đi huấn luyện bóng đá mà cứ như là chuẩn bị đi diễn concert đến nơi.

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 2

Bên cạnh những tài năng trên sân cỏ lộ diện ở tập đầu tiên tại “Cầu thủ nhí” 2021, những câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn của các “Cầu thủ nhí” khiến ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương hay Mâu Thuỷ cũng không khỏi xúc động.

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 3

Với sự xuất hiện của thí sinh Nông Văn Tiến (12 tuổi, TP.HCM) đã gây xúc động với cả ba đội trưởng. Theo lời kể của thủ môn nhí này, từ khi 1 tuổi cha đã rời bỏ hai mẹ con, em và mẹ phải nương tựa cùng nhau sống đến tận bây giờ đã gần 11 năm. Quê gốc ở Bắc Giang, năm em 2 tuổi thì hai mẹ con vào TP.HCM. Mẹ em làm công nhân nuôi em đến tận bây giờ và từ rất lâu đã không còn liên lạc với cha.

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 4

Thấy cậu nhóc thủ môn này rưng rưng nước mắt, ST Sơn Thạch lúc này mới tâm sự rằng: “Chú ST cũng giống như con vậy đó. Từ mới khi sinh ra ba mẹ của chú cũng đã ly hôn rồi. Nên suốt mấy chục năm nay chú cũng chỉ sống với mẹ thôi. Chú hiểu cảm giác của con, hiểu lí do vì sao con lại nói thương mẹ nhiều hơn. Nhưng mà, khi con lớn lên rồi sẽ hiểu được những lí do mà người lớn đưa ra quyết định chia xa như vậy. Chú cũng hy vọng khi lớn lên con có thể hiểu được và tìm gặp ba con rồi trò chuyện với nhau như một gia đình vậy”.

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 5
Đồng cảm với hoàn cảnh của thủ môn nhí Huy Hoàng, MC Sam và ST Sơn Thạch đã quyết

định trao tặng 20 triệu đồng khiến người xem không khỏi xúc động. Ảnh: BTC 

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 6Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 7Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 8

Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi - Ảnh 9

Sau tập 1, 3 đội đã "lập team" thành công và chuẩn bị cùng nhau bước vào các thử thách ở tập 2. Ảnh: BTC

 

Với phần thể hiện thật tốt của mình tại tập 1 “Cầu thủ nhí” 2021, Nông Văn Tiến đã nhận được hai sự lựa chọn từ Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch. Vì đội đã có một thủ môn nên Ali Hoàng Dương đã quyết định không tranh giành cậu nhóc này với ST Sơn Thạch, nhưng cho rằng em xứng đáng nhận được sự khích lệ của một phiếu bầu chọn từ nam ca sĩ.

Đón xem “Cầu thủ nhí” 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Đại hoa đán một thời của Cbiz khiến các fan hâm mộ phải bàng hoàng khi đi sự sự kiện mà không có nổi một tấm hình cho nên hồn nên thân.

Xem thêm
Từ khóa:   S.T Sơn Thạch Cầu thủ nhí Ali Hoàng Dương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 33 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết