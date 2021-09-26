Điển trai như S.T Sơn Thạch: Đi huấn luyện bóng đá mà cứ ngỡ như đang chuẩn bị diễn concert đến nơi

“Cầu thủ nhí” 2021 là cột mốc đánh dấu năm thứ 11 chương trình được ra mắt với khán giả. Ở năm nay, chương trình sẽ mang đến món ăn tinh thần hoàn toàn mới lạ khi vai trò bảo mẫu đã được thay thế bởi 3 chiếc ghế của 3 vị đội trưởng sẽ đối đầu với nhau, tương ứng là đại diện cho 3 đội bóng trên sân gồm ca sĩ ST Sơn Thạch, ca sĩ Ali Hoàng Dương và siêu mẫu Mâu Thuỷ. Mỗi đội gồm có 5 “Cầu thủ nhí” sẽ đảm nhận ở các vị trị trên sân như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn.

Chương trình truyền hình thực tế “ Cầu thủ nhí ” 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/09/2021 với sự góp mặt của ba đội trưởng là ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương , Mâu Thuỷ cùng sự dẫn dắt của MC Sam và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương.

Trong tập phát sóng đầu tiên, S.T Sơn Thạch ăn vận phong cách chuẩn Idol nổi bần bật trong 3 vị đội trưởng với quần swag túi hộp đậm chất hiphop, áo sweater cùng với phụ kiện băng đô quấn đầu và choàng khăn xanh cũng là màu sắc của đội rất hợp thời trang và phong cách. Trong S.T đi huấn luyện bóng đá mà cứ như là chuẩn bị đi diễn concert đến nơi.

Bên cạnh những tài năng trên sân cỏ lộ diện ở tập đầu tiên tại “Cầu thủ nhí” 2021, những câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn của các “Cầu thủ nhí” khiến ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương hay Mâu Thuỷ cũng không khỏi xúc động.

Với sự xuất hiện của thí sinh Nông Văn Tiến (12 tuổi, TP.HCM) đã gây xúc động với cả ba đội trưởng. Theo lời kể của thủ môn nhí này, từ khi 1 tuổi cha đã rời bỏ hai mẹ con, em và mẹ phải nương tựa cùng nhau sống đến tận bây giờ đã gần 11 năm. Quê gốc ở Bắc Giang, năm em 2 tuổi thì hai mẹ con vào TP.HCM. Mẹ em làm công nhân nuôi em đến tận bây giờ và từ rất lâu đã không còn liên lạc với cha.

Thấy cậu nhóc thủ môn này rưng rưng nước mắt, ST Sơn Thạch lúc này mới tâm sự rằng: “Chú ST cũng giống như con vậy đó. Từ mới khi sinh ra ba mẹ của chú cũng đã ly hôn rồi. Nên suốt mấy chục năm nay chú cũng chỉ sống với mẹ thôi. Chú hiểu cảm giác của con, hiểu lí do vì sao con lại nói thương mẹ nhiều hơn. Nhưng mà, khi con lớn lên rồi sẽ hiểu được những lí do mà người lớn đưa ra quyết định chia xa như vậy. Chú cũng hy vọng khi lớn lên con có thể hiểu được và tìm gặp ba con rồi trò chuyện với nhau như một gia đình vậy”.

Đồng cảm với hoàn cảnh của thủ môn nhí Huy Hoàng, MC Sam và ST Sơn Thạch đã quyết định trao tặng 20 triệu đồng khiến người xem không khỏi xúc động. Ảnh: BTC

Sau tập 1, 3 đội đã "lập team" thành công và chuẩn bị cùng nhau bước vào các thử thách ở tập 2. Ảnh: BTC

Với phần thể hiện thật tốt của mình tại tập 1 “Cầu thủ nhí” 2021, Nông Văn Tiến đã nhận được hai sự lựa chọn từ Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch. Vì đội đã có một thủ môn nên Ali Hoàng Dương đã quyết định không tranh giành cậu nhóc này với ST Sơn Thạch, nhưng cho rằng em xứng đáng nhận được sự khích lệ của một phiếu bầu chọn từ nam ca sĩ.

Đón xem “Cầu thủ nhí” 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.