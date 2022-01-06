Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ con trai biết viết status thả thính, bắt đầu giai đoạn nổi loạn hết chỗ nói

Giải trí 06/01/2022 08:23

Con trai 12 tuổi của đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy đã biết viết status "thả thính".

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh khiến ai nấy được một phen cười bò khi chia sẻ lại hình ảnh và bài viết của con trai trên facebook. Cụ thể, bé Cà Phê - con đầu lòng của anh và Thanh Thúy đã đăng ảnh cực ngầu của mình và chia sẻ status "thả thính": "Như thế này đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa? Nếu không là anh cưa đổ em như thác nước đổ bây giờ".

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ con trai biết viết status thả thính, bắt đầu giai đoạn nổi loạn hết chỗ nói - Ảnh 1

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ con trai biết viết status thả thính, bắt đầu giai đoạn nổi loạn hết chỗ nói - Ảnh 2

Con trai đầu lòng của Đức Thịnh và Thanh Thúy đã biết thả thính trên mạng xã hội

Sau khi đọc xong dòng trạng thái của con trai, chồng Thanh Thúy viết: "Anh ta đã lớn rồi. Ngay cả status cũng thấy bắt đầu giai đoạn nổi loạn chuẩn bị diễn ra". Dưới bình luận, nhiều người cho rằng status này có thể do đạo diễn Đức Thịnh viết tuy nhiên anh phủ nhận và cho biết con trai tự góp nhặt rồi sáng tạo thêm để viết.

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ con trai biết viết status thả thính, bắt đầu giai đoạn nổi loạn hết chỗ nói - Ảnh 3 

Đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ con trai biết viết status thả thính, bắt đầu giai đoạn nổi loạn hết chỗ nói - Ảnh 4

Đức Thịnh khẳng định status là con trai tự viết. Bạn bè của nam đạo diễn được dịp trêu anh.

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và diễn viên Thanh Thúy là cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz. Cả hai đã có 13 năm sống chung một nhà. Đức Thịnh và Thanh Thúy có hai cậu con trai. Con trai đầu lòng của Thanh Thúy là Thiên Phúc, tên thân mật là Cà Phê, năm nay được 12 tuổi. Con trai thứ 2 là Đỗ Thiên Phú, tên thân mật là Tết, sinh năm 2019.

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