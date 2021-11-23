Dân tình đổ rầm rầm trước body nóng bỏng, "hót hòn họt" của Diệp Lâm Anh khi diện áo 2 dây xẻ sâu lấp ló đôi gò bồng đảo nảy nở

Dù đã qua 2 lần sinh nở nhưng chân dài nổi tiếng vẫn giữ được hình thể chuẩn thiếu nữ, nóng bỏng đến từng phút giây. Mới đây, Diệp Lâm Anh đăng tải bức ảnh trên trang cá nhân khoe sắc vóc không phải dạng vừa khiến dân tình đổ rạp vì quá nóng bỏng.

Diện váy 2 dây màu trắng đầy sang chảnh, người đẹp để lộ đôi gò bông đảo căng mọng như trực rơi ra ngoài. Dân mạng không khỏi trầm trồ trước thân hình không chút mỡ thừa mà còn tràn trề điện nước của bà mẹ 2 con. Cô nàng chia sẻ: "Khởi động mùa Tết. Tết này nhất định phải đẹp hơn Tết xưa".

Giữa drama lục đục với chồng đại gia, nhan sắc bà mẹ 2 con không hề giảm sút, ngược lại còn thăng hạng lên bất ngờ.

Trên bàn trang điểm, mỹ nhân còn khéo khoe gia tài đắt giá là loạt đồng hồ hiệu và túi xách đắt đỏ cùng đồ mỹ phẩm cực hịn. Chăm da là thế bảo sao cô luôn giữ được nhan sắc bất biến, trẻ hơn tuổi thật nhiều lần.

Body săn chắc, đường cong nóng bỏng của Diệp Lâm Anh khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ.