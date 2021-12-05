Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội

Giải trí 05/12/2021 08:00

Con gái Phi Nhung hiếm hoi chia sẻ nhiều điều liên quan đến bố ruột.

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Wendy Phạm- con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung đã tiết lộ vừa có một chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình, đặc biệt là có sự xuất hiện của bố. Wendy chia sẻ: "Wendy đưa ba đi Las Vegas tại ba chưa bao giờ đi. Hồi đó giờ cứ đi với mẹ hoài. Thế nên, nhân dịp Thanksgiving này đi với ba cho ba vui".

Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội - Ảnh 1
Con gái Phi Nhung cùng 2 con trai chia sẻ kỷ niệm về cố ca sĩ - Ảnh: Internet

 Đây cũng là lần đầu tiên con gái Phi Nhung nhắc đến ba ruột của mình. Tuy nhiên, qua những chi tiết được Wendy chia sẻ cho thấy mối quan hệ giữa cô nàng và nhà nội khá thân thiết, tốt đẹp. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò bởi trước đó, cố ca sĩ Phi Nhung chưa từng tiết lộ hình ảnh cũng như danh tính ba ruột của con gái.

Theo những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ba ruột của Wendy là người đàn ông gốc Việt. Cả hai ly hôn không lâu sau khi Phi Nhung sinh con.

Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội - Ảnh 2
Wendy Phạm hiếm hoi tiết lộ về bố ruột, danh tính khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet
Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội - Ảnh 3
Ba Wendy được cho cũng có mặt trong tiệc thôi nôi của cháu ngoại nhưng không chụp ảnh cùng mọi người - Ảnh: Internet

 Cũng trong video này, Wendy Phạm còn lần đầu bật mí chuyện cô có tên tiếng Việt là Kim Thu. Nhưng ở nhà, mọi người chỉ gọi là "bé" hay "Wendy" nên lâu quá không ai nhớ tên thật của cô. Điều đặc biệt là cái tên Kim Thu không phải do bố hay mẹ ruột đặt cho mà là chính ông nội ruột của cô đích thân chọn cho cháu gái. Chỉ qua bấy nhiều chi tiết cũng đủ hiểu tình cảm của Wendy Phạm với bố ruột khá tốt. Cô nhận được sự yêu thương từ phía nhà nội giống như lời Phi Nhung từng tiết lộ trước đây.

Bên cạnh đó, Wendy cũng chia sẻ thêm về hai con trai của mình là Nathan và Nicholai. Trong đó, Nathan là con trai lớn, nói tiếng Việt khá sõi còn bé Nicholai chưa biết đi.

Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội - Ảnh 4
Gương mặt của Wendy Phạm được nhận xét rất giống với người mẹ quá cố - Ảnh: Internet

 Wendy Phạm kể lúc sinh Nathan, chị may mắn có mẹ Phi Nhung ở bên chăm sóc. Bà ngoại trẻ Phi Nhung rất cưng chiều Nathan, hai bà cháu có nhiều kỷ niệm và ảnh chụp chung. Nathan lại kể mỗi lần cậu nghịch ngợm đều được bà ngoại Phi Nhung bênh và rầy rà mẹ Wendy. Vì thế, cậu bé cảm nhận được sự mất mát, hụt hẫng khi bà mất. 

Con gái ruột Phi Nhung lần đầu công khai chia sẻ về bố ruột và tên thật của mình, chỉ một chi tiết nói lên mối quan hệ với nhà nội - Ảnh 5
Tổ ấm nhỏ của con gái Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Còn Nicholai không biết mặt bà ngoại vì Wendy Phạm mang thai và sinh bé trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, mẹ Phi Nhung đang ở Việt Nam. Hôm 19/11 vừa qua, đại gia đình của Wendy Phạm đoàn tụ, tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Nicholai. Ba Wendy cũng có mặt để bế cháu ngoại nhưng không chụp ảnh cùng mọi người.

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