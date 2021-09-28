“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021

Giải trí 28/09/2021 13:39

Nếu năm 2000 có “Cô tiên Xanh” thì năm 2021 có “Cô tiên Sam” cực kỳ đáng yêu và giàu lòng nhân ái. Sam vừa có một màn trở lại ngoạn mục trong vai trò MC ở chương trình “Cầu thủ nhí”.

Chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/09/2021 với sự góp mặt của ba đội trưởng là ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Mâu Thuỷ cùng sự dẫn dắt của MC Sam và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương.

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 1

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 2

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 3
Sam ăn vận đậm chất thể thao với quần Tây ống rộng, áo thun và giày thể thao phù hợp với chương trình mình đang dẫn dắt. Ảnh: BTC

Sở hữu ngoại hình đáng yêu cùng với vẻ ngoài không tuổi của mình, Sam dường như là một MC được gắn liền với “thương hiệu thiếu nhi” khi liên tiếp được “chọn mặt gửi vàng” cho các chương trình gameshow có trẻ em tham dự như: “Biệt tài tí hon, Cầu thủ nhí”,... Bên cạnh đó, Sam còn ngồi “ghế nóng” ở vị trí khách mời trong chương tình tìm kiếm tài năng “Siêu tài năng nhí”. Trở lại với vai trò MC trong năm 2021, Sam tiếp tục đồng hành cùng các tuyển thủ nhí tìm kiếm gương mặt cầu thủ triển vọng tương lai để đào tạo trong chương trình “Cầu thủ nhí” vừa mới lên sóng truyền hình cách đây không lâu.

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 4

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 5
Sam với lối dẫn tình cảm và duyên dáng chinh phục hoàn toàn các khán giả giả tuổi. Ảnh: BTC

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 6“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 7

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 8
Góc nghiên "thần thánh" của Sam, nhìn đâu cũng thấy rất xinh đẹp đúng không? Ảnh: BTC

Xuất hiện trong chương trình, Sam ăn vận đơn giản, đậm chất thể thao nhưng cũng không kém phần đáng yêu, cực “cute” để thu hút sự chú ý của các em ở độ tuổi thiếu nhi. Ngoài ra lối dẫn dắt đầy tình cảm của cô Sam dành cho các bé cũng được khán giả nhí mọi độ tuổi hết mực yêu thích. Tham gia dẫn dắt chương trình, MC Sam cũng có sự đồng hành chia sẻ những nỗi niềm khó khăn của các em nhỏ ở độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” mà đã phải vất vả phụ giúp gia đình.

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 9

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 10
"Cô tiên Sam" khoe má phính bầu bỉnh đáng yêu trong lần trở lại với vai trò mới thu hút các fan nhí theo dõi. Ảnh: BTC

Câu chuyện của cầu thủ nhí Lê Hữu Huy Hoàng (10 tuổi, TP.HCM) khiến Sam xúc động khi chia sẻ những khó khăn của mình đến với bóng đá. “Mẹ con nhặt ve chai, ba con chạy xe ba gác để kiếm tiền cho con đi học đá bóng. Con hứa sau này trở thành cầu thủ nối tiếng để kiếm tiền trả nợ và mua nhà nuôi ba mẹ…”, Huy Hoàng rưng rưng nước mắt. Thấy cậu nhóc này nghẹn không nói thành lời, MC Sam và Mâu Thuỷ lập tức rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến động viên cậu nhóc 10 tuổi này.

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 11
Khi thấy một hoàn cảnh nhí khó khăn, "cô tiên Sam" ngay lập tức giúp đỡ vô tư lự. Ảnh: BTC

Đồng cảm với hoàn cảnh của thủ môn nhí Huy Hoàng, MC Sam và ST Sơn Thạch không nói mà lẳng lặng hành động, quyết định trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ để cậu bé cố gắng hơn trong tương lại khiến người xem không khỏi xúc động. Trước đó, Sam cũng là một MC giàu lòng nhân ái khi trong chương trình “Hát mãi ước mơ”, Sam đã nhiều lần trao tặng tiền túi cho các hoàn cảnh khó khăn, điển hình là bé My, một nữ sinh còn nhỏ tuổi đã không có tiền đi học và phải lo phụ giúp gia đình.

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 12

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 13
Trước đó Sam cũng tự mình trao tặng tiền túi cho hoàn cảnh nữ sinh gặp khó khăn không có tiền đi học. Ảnh: BTC
 

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 14

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 15
Nữ MC đình đám cũng đã trao tặng gần hết số tiền tưởng chương chương trình mình tham dự cho việc thiện nguyện tại mái ấm Phúc Lâm. Ảnh: BTC

 Đón xem hành trình trở lại của “Cô tiên Sam” trong “Cầu thủ nhí” 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 nhé!

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 16

“Cô tiên Sam” má phính đáng yêu, lại còn giàu lòng nhân ái trong ‘Cầu thủ nhí’ 2021 - Ảnh 17

Hành trình 'chuyển mình' từ hotgirl đời đầu đến diễn viên, MC nổi tiếng của Sam

Hành trình 'chuyển mình' từ hotgirl đời đầu đến diễn viên, MC nổi tiếng của Sam

Cái tên “Pé Sam" ghi dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ 8x và 9x đời đầu bởi với lứa tuổi học trò ngày đó, không ai không biết đến cái tên hotgirl đình đám số 1 Sài Thành. Trải qua 13 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Sam đã trở thành một MC, diễn viên nổi tiếng.

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Từ khóa:   Sam MC Sam Cầu thủ nhí

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