Hậu “Thanh âm quyền năng” Sam “hỏi xoáy đáp xoay” khán giả mùa dịch

Giải trí 10/09/2021 19:40

MC Sam lừng danh của “Thanh âm quyền năng” sẽ chính thức trở lại vói chương trình đố vui trực tuyến mang tên: Ở Đây Có Quà. Chương trình sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 12/09 tới đây.

Vào ngày 12/09 sắp đến, một quiz show “đố vui có thưởng” mang tên "Ở Đây Có Quà" sẽ được ra mắt khán giả thông qua nền tảng livestream trực tuyến. "Ở Đây Có Quà" là chương trình giải trí dưới dạng quiz show giải đố. Tại đây, chương trình sẽ kết nối Host, khách mời và khán giả, đưa mọi người đến một “không gian ảo” với những câu đố mẹo thú vị và những phần quà hấp dẫn.

Vào ngày 12/09 sắp đến, một quiz show “đố vui có thưởng” mang tên "Ở Đây Có Quà" sẽ được ra mắt khán giả thông qua nền tảng livestream trực tuyến. "Ở Đây Có Quà" là chương trình giải trí dưới dạng quiz show giải đố. Tại đây, chương trình sẽ kết nối Host, khách mời và khán giả, đưa mọi người đến một “không gian ảo” với những câu đố mẹo thú vị và những phần quà hấp dẫn.

Hậu “Thanh âm quyền năng” Sam “hỏi xoáy đáp xoay” khán giả mùa dịch - Ảnh 1
Sam là MC nữ đánh dấu tên tuổi ở nhiều gameshow khác nhau, trong đó có "Thanh âm quyền năng" Ảnh: BTC

Đặc biệt, "Ở Đây Có Quà" không đơn thuần là một chương trình chỉ mang tính giải trí mà còn nó mang ý nghĩa xã hội khi số tiền thưởng khách mời nhận được sẽ được trích lại một phần hoặc dùng toàn bộ cho hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch

Trước những diễn biến khó khăn của tình hình dịch bệnh trong thời điểm hiện tại, ban tổ chức chương trình cho biết việc tổ chức sản xuất và ghi hình khá khó khăn, dù vậy phía chương trình vẫn cố gắng tạo nên một món quà tinh thần nhỏ để gửi tặng khán giả qua những giây phút thư giãn trong thời gian giãn cách này. 

Hậu “Thanh âm quyền năng” Sam “hỏi xoáy đáp xoay” khán giả mùa dịch - Ảnh 2
Nữ MC hài hước và duyên dáng sẽ trở lại trong một chương trình gameshow thách đố trực tuyến giao lưu cùng khán giả. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, đảm nhiệm vai trò MC, Sam cho biết cô rất hào hứng được gặp gỡ khán giả cũng như những đồng nghiệp của mình thông qua chương trình. "Sam hy vọng mình sẽ mang đến cho khán giả một tối Chủ Nhật đầy thú vị cùng Ở Đây Có Quà" - nữ MC chia sẻ.

Hậu “Thanh âm quyền năng” Sam “hỏi xoáy đáp xoay” khán giả mùa dịch - Ảnh 3
Sam sẽ trở lại với vai trò MC trong gameshow tương tác trực tuyến mới mang tên "Ở đây có quà". Ảnh: BTC

Trước khi giữ vị trí Host chương trình "Ở Đây Có Quà", Sam đã từng có kinh nghiệm dẫn dắt một gameshow giải đố trực tuyến tương tự và thu về lượng tương tác “khủng” nhờ nét dẫn duyên dáng, hóm hỉnh của mình. Với tính cách vui nhộn, hay pha trò và có chút “lắm chiêu” với khách mời, cô nàng chắc hẳn sẽ mang đến những giây phút vô cùng thú vị và thư giãn cho người xem. "Ở Đây Có Quà" hứa hẹn sẽ là một quiz show “bùng nổ”.

Livestream "Ở Đây Có Quà" sẽ được phát sóng vào lúc 20g Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/09/2021.

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Từ khóa:   MC Sam Diễn viên Sam gameshow

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