Trên trang Facebook của Hồng Nhung đã đăng một loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái tố Kim Oanh xúi giục Xuân Bắc đánh cô.

Những ngày gần đây, ồn ào giữa vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, status này đã bị xóa sau đó ít phút, vợ Xuân Bắc khẳng định cô không hề đăng tải nội dung trên mà là do bị hack Facebook.

Dù thực hư sự việc Xuân Bắc đánh vợ vẫn chưa được làm rõ nhưng chuyện diễn viên Kim Oanh và Hồng Nhung không “ưa” nhau là có thật.

Mới đây, bà xã Xuân Bắc vừa khiến dư luận xôn xao khi khẳng định chuyện Kim Oanh mồi chài chồng mình: “Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao? Ghen với vợ chồng tôi à? Chứ làm gì có chuyện cứ ‘cọ xát’ với chồng tôi xong rồi lại đi chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường luôn”.

Khi Hồng Nhung đăng đàn chửi bới, tố diễn viên Kim Oanh, dân mạng xôn xao, hiếu kỳ đã bắt tay tìm hiểu về mối quan hệ giữa Xuân Bắc và nữ diễn viên 42 tuổi.

Theo Thể Thao và Xã Hội, Kim Oanh và Xuân Bắc đóng cặp với nhau rất nhiều bộ phim. Đặc biệt, cả hai được khán giả biết đến nhiều hơn khi hóa thân thành "anh Núi" và "cô Mây" trong phim Sóng từ đáy sông. Cả hai xem nhau là bạn bè và nữ diễn viên Kim Oanh thường gọi Xuân Bắc là anh trai.