Sau khi bị vợ NSƯT Xuân Bắc tố, cái tên Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không những trên trang Facebook cá nhân mà cả đời tư bên ngoài của nữ diễn viên 42 tuổi cũng được dân mạng đào bới để tìm ra mối quan hệ của cô và ông xã Hồng Nhung.
- Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, dân mạng sốc khi phát hiện trên Facebook Kim Oanh toàn ảnh 18+
- Trước khi bị vợ Xuân Bắc tố ve vãn chồng, Kim Oanh từng bị 'ném đá' vì 'làm chuyện tục tĩu' ở chốn linh thiêng như thế này đây
Những ngày gần đây, ồn ào giữa vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Trên trang Facebook của Hồng Nhung đã đăng một loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái tố Kim Oanh xúi giục Xuân Bắc đánh cô.
Tuy nhiên, status này đã bị xóa sau đó ít phút, vợ Xuân Bắc khẳng định cô không hề đăng tải nội dung trên mà là do bị hack Facebook.
Dù thực hư sự việc Xuân Bắc đánh vợ vẫn chưa được làm rõ nhưng chuyện diễn viên Kim Oanh và Hồng Nhung không “ưa” nhau là có thật.
Mới đây, bà xã Xuân Bắc vừa khiến dư luận xôn xao khi khẳng định chuyện Kim Oanh mồi chài chồng mình: “Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao? Ghen với vợ chồng tôi à? Chứ làm gì có chuyện cứ ‘cọ xát’ với chồng tôi xong rồi lại đi chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường luôn”.
Khi Hồng Nhung đăng đàn chửi bới, tố diễn viên Kim Oanh, dân mạng xôn xao, hiếu kỳ đã bắt tay tìm hiểu về mối quan hệ giữa Xuân Bắc và nữ diễn viên 42 tuổi.
Theo Thể Thao và Xã Hội, Kim Oanh và Xuân Bắc đóng cặp với nhau rất nhiều bộ phim. Đặc biệt, cả hai được khán giả biết đến nhiều hơn khi hóa thân thành "anh Núi" và "cô Mây" trong phim Sóng từ đáy sông. Cả hai xem nhau là bạn bè và nữ diễn viên Kim Oanh thường gọi Xuân Bắc là anh trai.