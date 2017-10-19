Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng

Giải trí 19/10/2017 13:33

Sau khi bị vợ NSƯT Xuân Bắc tố, cái tên Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không những trên trang Facebook cá nhân mà cả đời tư bên ngoài của nữ diễn viên 42 tuổi cũng được dân mạng đào bới để tìm ra mối quan hệ của cô và ông xã Hồng Nhung.

Những ngày gần đây, ồn ào giữa vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Trên trang Facebook của Hồng Nhung đã đăng một loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái tố Kim Oanh xúi giục Xuân Bắc đánh cô.

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 1
Vợ Xuân Bắc đăng ảnh kèm trạng thái tố Kim Oanh xúi chồng đánh mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, status này đã bị xóa sau đó ít phút, vợ Xuân Bắc khẳng định cô không hề đăng tải nội dung trên mà là do bị hack Facebook.

Dù thực hư sự việc Xuân Bắc đánh vợ vẫn chưa được làm rõ nhưng chuyện diễn viên Kim Oanh và Hồng Nhung không “ưa” nhau là có thật.

Mới đây, bà xã Xuân Bắc vừa khiến dư luận xôn xao khi khẳng định chuyện Kim Oanh mồi chài chồng mình: “Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao? Ghen với vợ chồng tôi à? Chứ làm gì có chuyện cứ ‘cọ xát’ với chồng tôi xong rồi lại đi chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường luôn”.

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 2
Hồng Nhung khẳng định Kim Oanh ve vãn Xuân Bắc. Cô nói: “Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao? Ghen với vợ chồng tôi à? Chứ làm gì có chuyện cứ ‘cọ xát’ với chồng tôi xong rồi lại đi chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường luôn” - Ảnh: Internet

Khi Hồng Nhung đăng đàn chửi bới, tố diễn viên Kim Oanh, dân mạng xôn xao, hiếu kỳ đã bắt tay tìm hiểu về mối quan hệ giữa Xuân Bắc và nữ diễn viên 42 tuổi.

Theo Thể Thao và Xã Hội, Kim Oanh và Xuân Bắc đóng cặp với nhau rất nhiều bộ phim. Đặc biệt, cả hai được khán giả biết đến nhiều hơn khi hóa thân thành "anh Núi" và "cô Mây" trong phim Sóng từ đáy sông. Cả hai xem nhau là bạn bè và nữ diễn viên Kim Oanh thường gọi Xuân Bắc là anh trai.

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 3
Cặp đôi đã có mối quan hệ thân thiết khi tham gia ở nhiều bộ phim truyền hình - Ảnh: Internet

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 4
Kim Oanh và Xuân Bắc cũng chụp hình thân thiết khi tham gia lễ trao giải Cánh diều vàng - Ảnh: Internet

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 5
Từng là đồng nghiệp khi công tác chung tại Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng sau đó Kim Oanh chuyển sang đài truyền hình nên cả hai ít gặp nhau hơn - Ảnh: Internet

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 6
Cặp đôi chụp hình thân thiết trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Có lẽ vì những hình ảnh thân mật thế này nên vợ Xuân Bắc đã nổi cơn ghen - Ảnh: Internet

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 7
Có thể thấy, cả hai thường xuyên gặp nhau...

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 8
... nhưng hầu như chỉ là vô tình tại các sự kiện đông người tham gia - Ảnh: Internet

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 9
Cả hai cùng đến dự đám cưới của nghệ sĩ Tự Long...

Chụp ảnh chung với 'anh trai', Kim Oanh ‘cọ xát’ thế này bảo sao vợ Xuân Bắc không ghen và liên tục chửi bới trên mạng - Ảnh 10
... và cùng cười đùa vui vẻ với nhau - Ảnh: Internet

Chối không đăng ảnh bị chồng đánh, vợ Xuân Bắc lộ clip vừa gào khóc thảm thiết vừa chửi diễn viên Kim Oanh

Chối không đăng ảnh bị chồng đánh, vợ Xuân Bắc lộ clip vừa gào khóc thảm thiết vừa chửi diễn viên Kim Oanh

Dù chối bay chối biến rằng mình không phải là người đăng tải những hình ảnh bị chồng đánh nhưng trong clip vừa rò rỉ, nhiều người nhận ra giọng vợ Xuân Bắc khi cô ngồi bệt giữa nhà gào khóc và chửi bới diễn viên Kim Oanh.

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Từ khóa:   Xuân Bắc vợ Xuân Bắc diễn viên Kim Oanh hồng nhung

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