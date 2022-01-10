Chọn mấy tiếng đồng hồ mới có được nickname mới, Đàm Vĩnh Hưng bật mí lí do mới khiến ai nấy cười bò

Giải trí 10/01/2022 14:21

Chỉ vì đam mê và phủ từ đầu đến chân thương hiệu đắt đỏ này mà Đàm Vĩnh Hưng quyết lòng lấy nickname mới toanh tự nghĩ ra.

Đàm Vĩnh Hưng được biết đến với rất nhiều danh xưng do khán giả và báo chí yêu mến đặt cho như: "Ông hoàng nhạc Việt", "Mr Đàm".... Vẫn chưa hài lòng, nam ca sĩ lại quyết định tự đặt cho mình một nickname khác nhưng không ăn nhập gì đến âm nhạc hay sự nghiệp của mình. Cái tên mới này lại xuất phát từ niềm sở thích đồ hiệu của nam ca sĩ.

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng hào hứng giới thiệu: "Chọn mấy tiếng đồng hồ mới ra cái nick POLO HUỲNH để có một cái gì đó cho mới mẻ. Mình thấy nó hợp và gần mình lắm luôn. Áo quần mặc hằng ngày cũng hay chọn hiệu Polo. Hơn 30 năm nay mùi nước hoa mình xài cũng là Polo. Khi đi hát vẫn trung thành mùi Polo là chính vì nó luôn mang lại sự suôn sẻ và thăng hoa cho từng đêm diễn. Tạm xem như là nước hoa phong thủy của mình vậy. Anh em trong giới và fans ai cũng biết mùi đó là của Mr Đàm. Mỗi khi biểu diễn chung thì mình tới trước cửa là trong sân khấu đã biết ông Đàm tới rồi. Hehhe! Nghĩ cũng vui vui. Sau này có ai gọi mình là Mr Polo Huỳnh cũng không bị giật cái mình".

Chọn mấy tiếng đồng hồ mới có được nickname mới, Đàm Vĩnh Hưng bật mí lí do mới khiến ai nấy cười bò - Ảnh 1

Chọn mấy tiếng đồng hồ mới có được nickname mới, Đàm Vĩnh Hưng bật mí lí do mới khiến ai nấy cười bò - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng quyết định tự đặt thêm nickname mới cho mình. Anh khiến ai cũng choáng vì lấy tên thương hiệu hàng hiệu đắt đỏ mà mình thích để tự đặt biệt danh. 

Ai nấy bật cười vì nghe Đàm Vĩnh Hưng giải thích ý nghĩa của nickname mới. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn đăng thêm ảnh các bộ sưu tập quần áo, giày dép, nước hoa.... đến từ thương hiệu xa xỉ mà anh yêu thích. Nhìn thôi cũng choáng vì quá nhiều, quá đồ sộ với đủ chủng loại, kích cỡ. Đặc biệt, các kệ đựng nước hoa thì như cả một gia tài chứ không đùa. 

Chọn mấy tiếng đồng hồ mới có được nickname mới, Đàm Vĩnh Hưng bật mí lí do mới khiến ai nấy cười bò - Ảnh 3

Chọn mấy tiếng đồng hồ mới có được nickname mới, Đàm Vĩnh Hưng bật mí lí do mới khiến ai nấy cười bò - Ảnh 4

Nam ca sĩ còn khoe cả bộ sưu tập nước hoa đến từ thương hiệu yêu thích của mình. Nhìn mà choáng váng.

Ai nấy bật cười vì nghe Đàm Vĩnh Hưng giải thích ý nghĩa của nickname mới. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn đăng thêm ảnh các bộ sưu tập quần áo, giày dép, nước hoa.... đến từ thương hiệu xa xỉ mà anh yêu thích. Nhìn thôi cũng choáng vì quá nhiều, quá đồ sộ với đủ chủng loại, kích cỡ. Đặc biệt, các kệ đựng nước hoa thì như cả một gia tài chứ không đùa.

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Từ khóa:   ca sĩ đàm vĩnh hưng ông hoàng nhạc Việt Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng Sao Việt

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