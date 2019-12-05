Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy

Tối 3/12, thảm đỏ show diễn cá nhân thứ 2 trong năm của NTK Chung Thanh Phong giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 “IAM SUPERSTAR” đã diễn ra với sự góp mặt của dàn mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Ai nấy đều "chơi lớn" và quyết tâm lột xác hình ảnh cho sự kiện thời trang đình đám này. Trong đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài cá tính, khác hoàn toàn phong cách mềm mại, nhẹ nhàng trước đây.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đi show NTK Chung Thanh Phong

Diện trang phục menswear của NTK Chung Thanh Phong, Chế Nguyễn Quỳnh Châu toát lên thần thái vô cùng cá tính, hiện đại. Giữa một dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy với những chiếc váy được thiết kế riêng bắt mắt thì trang phục của Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở thành một nét phá cách hay ho trên thảm đỏ sự kiện.