Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy

Giải trí 05/12/2019 11:36

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã xuất hiện với hình ảnh khác hoàn toàn vẻ nữ tính, nhẹ nhàng thường thấy trước đây.

Tối 3/12, thảm đỏ show diễn cá nhân thứ 2 trong năm của NTK Chung Thanh Phong giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 “IAM SUPERSTAR” đã diễn ra với sự góp mặt của dàn mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Ai nấy đều "chơi lớn" và quyết tâm lột xác hình ảnh cho sự kiện thời trang đình đám này. Trong đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài cá tính, khác hoàn toàn phong cách mềm mại, nhẹ nhàng trước đây. 

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy - Ảnh 1
Chế Nguyễn Quỳnh Châu đi show NTK Chung Thanh Phong

Diện trang phục menswear của NTK Chung Thanh Phong, Chế Nguyễn Quỳnh Châu toát lên thần thái vô cùng cá tính, hiện đại. Giữa một dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy với những chiếc váy được thiết kế riêng bắt mắt thì trang phục của Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở thành một nét phá cách hay ho trên thảm đỏ sự kiện. 

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết, cô sẽ luôn biến hoá phong cách thật mới lạ hơn trong thời gian tới để khán giả không bị nhàm chán. “Bên cạnh một Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhẹ nhàng, mềm mại mà mọi người vẫn thấy bao năm qua, tôi sẽ cố gắng cùng ê-kíp thay đổi để trở nên khác biệt hơn, cũng để bản thân luôn xuất hiện với nhiều màu sắc mới trong thời gian tới”, người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ. 

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy - Ảnh 2
Chế Nguyễn Quỳnh Châu tạo dáng

Trước đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã bén duyên điện ảnh bằng vai Thuỷ Tiên trong phim “Hoa hậu Giang hồ” của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Ngay lần đầu đảm nhận vai trò diễn xuất đã nhận vai phản diện, tính cách khó ưa nhưng bằng sự nỗ lực hết mình, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã nhận nhiều lời khen bởi lối diễn tự nhiên, có duyên.  

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy - Ảnh 3
Chế Nguyễn Quỳnh Châu ngày càng cá tính

Sau phim “Hoa hậu Giang hồ”, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiếp tục tham gia diễn xuất ở dự án phim truyền hình “Muôn kiểu làm dâu” và dự án sitcom “Gia đình showbiz 2”.  Ngoài điện ảnh, cô vẫn tích cực khẳng định mình ở lĩnh vực dẫn chương trình.

Bị nghi mang thai vì lộ bụng to ‘vượt mặt’ tại sân bay, phía Phạm Băng Băng lên tiếng khiến ai nấy đều ‘bật ngửa’

Bị nghi mang thai vì lộ bụng to ‘vượt mặt’ tại sân bay, phía Phạm Băng Băng lên tiếng khiến ai nấy đều ‘bật ngửa’

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng tại sân bay đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   Chế Nguyễn Quỳnh Châu NTK Chung Thanh Phong hoa hậu giang hồ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở