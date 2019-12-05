Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện menswear cá tính, thay đổi 180 độ so với vẻ mềm mại thường thấy

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã xuất hiện với hình ảnh khác hoàn toàn vẻ nữ tính, nhẹ nhàng thường thấy trước đây.
- Quá lận đận, Dương Yến Ngọc nhờ ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ cách để mình 'ở giá'
- Bị chỉ trích vì đi làm sau 10 ngày sinh mổ, MC Phương Mai lên tiếng
Tối 3/12, thảm đỏ show diễn cá nhân thứ 2 trong năm của NTK Chung Thanh Phong giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 “IAM SUPERSTAR” đã diễn ra với sự góp mặt của dàn mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Ai nấy đều "chơi lớn" và quyết tâm lột xác hình ảnh cho sự kiện thời trang đình đám này. Trong đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm bởi vẻ ngoài cá tính, khác hoàn toàn phong cách mềm mại, nhẹ nhàng trước đây.
Diện trang phục menswear của NTK Chung Thanh Phong, Chế Nguyễn Quỳnh Châu toát lên thần thái vô cùng cá tính, hiện đại. Giữa một dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy với những chiếc váy được thiết kế riêng bắt mắt thì trang phục của Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở thành một nét phá cách hay ho trên thảm đỏ sự kiện.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết, cô sẽ luôn biến hoá phong cách thật mới lạ hơn trong thời gian tới để khán giả không bị nhàm chán. “Bên cạnh một Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhẹ nhàng, mềm mại mà mọi người vẫn thấy bao năm qua, tôi sẽ cố gắng cùng ê-kíp thay đổi để trở nên khác biệt hơn, cũng để bản thân luôn xuất hiện với nhiều màu sắc mới trong thời gian tới”, người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.
Trước đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã bén duyên điện ảnh bằng vai Thuỷ Tiên trong phim “Hoa hậu Giang hồ” của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Ngay lần đầu đảm nhận vai trò diễn xuất đã nhận vai phản diện, tính cách khó ưa nhưng bằng sự nỗ lực hết mình, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã nhận nhiều lời khen bởi lối diễn tự nhiên, có duyên.
Sau phim “Hoa hậu Giang hồ”, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiếp tục tham gia diễn xuất ở dự án phim truyền hình “Muôn kiểu làm dâu” và dự án sitcom “Gia đình showbiz 2”. Ngoài điện ảnh, cô vẫn tích cực khẳng định mình ở lĩnh vực dẫn chương trình.