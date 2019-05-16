CGV mang cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” trở lại với quy mô lớn hơn trong năm 2019

Cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” được CGV khởi xướng từ năm 2017, đã trải qua 2 mùa tranh tài sôi động với sự hưởng ứng nhiệt tình của giới chuyên môn và các bạn trẻ yêu thích môn nghệ thuật thứ 7. Với lượng bài dự thi của hai mùa 2017 – 2018 lên đến gần 8.000 ý tưởng, đây đang là một trong những sân chơi hàng đầu cho các bạn trẻ ấp ủ ước mơ trở thành biên kịch phim chuyên nghiệp.

Mùa 3 của “Nhà biên kịch tài năng” mang đến nhiều điểm cải tiến hấp dẫn như: nâng cấp chương trình huấn luyện với phần lý thuyết, thực hành và học nhóm được đào tạo chuyên sâu nhằm mang đến nền tảng kiến thức tốt nhất cho thí sinh. Xuyên suốt cuộc thi, ban tổ chức sẽ ghi hình chương trình thực tế nhằm mang đến bức tranh tổng thể về con đường trở thành nhà biên kịch của các bạn trẻ. Ngoài những phần giải thưởng lớn như hai mùa trước, quán quân của cuộc thi còn có cơ hội nâng cao kỹ năng với 1 năm học miễn phí tại trung tâm đào tạo điện ảnh Xinê House. Sau vòng chung kết, CGV sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ các thí sinh xuất sắc trong quá trình hoàn thiện kịch bản chi tiết.

Năm nay, CGV phối hợp với Center for Media Literacy and Education (CML – Hàn Quốc) và POPS Worldwide tiếp tục thực hiện mùa 3 của “Nhà biên kịch tài năng”, cùng với sự đồng hành của Trung tâm đào tạo điện ảnh Xinê House và công ty Trường Giang Communications. Hội đồng Thẩm định của cuộc thi là những đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch tên tuổi, bao gồm đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, biên kịch Trần Khánh Hoàng và đạo diễn Lý Hải.

Đại diện ban tổ chức, ông Sim Joon Beom, Tổng Giám đốc CGV chia sẻ: “2 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng qua mỗi mùa thi, chúng tôi lại thấy được nhiều sự thay đổi: số lượng bài dự thi gửi về nhiều hơn, và sự quan tâm của cộng đồng làm phim dành cho chương trình ngày một sâu sắc hơn. Cùng với đó, một vài thí sinh từ cuộc thi đã đạt được những thành tích nhất định. Đây là những tín hiệu đáng khích lệ để phát triển và làm giàu nguồn nhân lực cho nền điện ảnh Việt Nam ở giai đoạn phát triển rực rỡ như hiện nay. Vì lý do đó, CGV đã và sẽ tổ chức cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” thường niên nhằm hỗ trợ cho các nhà biên kịch trẻ hướng đến xây dựng đội ngũ biên kịch mạnh trong tương lai.”

Cuộc thi năm nay được triển khai chính thức từ 05/05/2019 đến 18/09/2019, thí sinh sẽ được Hội đồng Thẩm định trực tiếp hướng dẫn phát triển đề cương chi tiết. Tại vòng cuối, các thí sinh xuất sắc có cơ hội nhận được các phần thưởng hiện kim giá trị, đồng thời giới thiệu tác phẩm của mình tới các nhà sản xuất phim và được CGV sẽ hỗ trợ một phần kinh phí khi kịch bản được lựa chọn tiến hành bấm máy. Ngoài ra, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng 2019” được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Tuyển sinh (05/05/2019 – 15/06/2019): thí sinh nộp ý tưởng tối đa 1.000 chữ về ban tổ chức. Hội đồng Thẩm định sẽ lựa chọn 24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2.

(05/05/2019 – 15/06/2019): thí sinh nộp ý tưởng tối đa 1.000 chữ về ban tổ chức. Hội đồng Thẩm định sẽ lựa chọn 24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2. Giai đoạn 2 : Huấn luyện và phát triển kịch bản (01/07/2019 - 06/09/2019): thí sinh sẽ tham gia khóa tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng biên kịch. Sau đó, thí sinh sẽ được chia về 6 đội và được hướng dẫn phát triển ý tưởng thành đề cương chi tiết. Sau vòng 2, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng 3.

(01/07/2019 - 06/09/2019): thí sinh sẽ tham gia khóa tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng biên kịch. Sau đó, thí sinh sẽ được chia về 6 đội và được hướng dẫn phát triển ý tưởng thành đề cương chi tiết. Sau vòng 2, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn vào vòng 3. Giai đoạn 3: Thi đấu và trao giải (17/09/2019 - 18/09/2019): 12 đề cương kịch bản xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn sẽ trình bày trước hội đồng thẩm định và các nhà sản xuất phim hàng đầu. Những bài thi được đánh giá cao sẽ được xếp hạng trao giải Vàng – Bạc – Đồng – Triển vọng – Khuyến khích của cuộc thi.

Trở lại với cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng 2019”, đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ: “Tôi biết các bạn trẻ có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng để ý tưởng ấy trở thành một bộ phim thì đòi hỏi nhiều yếu tố, điều đầu tiên là bạn phải viết ý tưởng ấy ra giấy. Tôi cũng như CGV hay các đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch khác trong Hội đồng Thẩm định đều tâm niệm là làm sao để sau cuộc thi có các bạn trẻ sẽ bước chân vào nghề biên kịch, và phải là nhà biên kịch tốt. Do đó, chúng tôi luôn sẵn lòng để hỗ trợ hết mình về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm giúp các bạn nhanh chóng thực hiện được kịch bản mơ ước của mình. Nếu như trở thành nhà biên kịch là một cái đích đến, thì tôi tin rằng cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” chính là một con đường tốt và ngắn nhất dẫn các bạn đến cái đích đó”.

Với những thay đổi tích cực và chương trình hỗ trợ toàn diện dành cho các thí sinh, “Nhà biên kịch tài năng 2019” hứa hẹn mang đến một sân chơi không thể bỏ lỡ dành cho những ai mong muốn trở thành biên kịch chuyên nghiệp trong tương lai.